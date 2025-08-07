Elisabetta Gregoraci difende Nathan Falco dalle critiche

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elisabetta Gregoraci difende con fermezza suo figlio Nathan Falco, 15 anni, dalle critiche che lo dipingono come un ragazzo privilegiato e poco ambizioso. La showgirl calabrese, 45 anni, ha risposto a una follower che aveva commentato affermando che Nathan “non farà niente nella vita”.

Elisabetta Gregoraci parla di suo figlio Nathan Falco

Gregoraci ha sottolineato che il giovane è molto lontano dal cliché del “figlio di papà”, evidenziando le sue qualità: parla quattro lingue, gestisce una paghetta e cresce tra valori, disciplina e responsabilità. La Gregoraci, che ha condiviso uno scatto di vacanza a Porto Cervo con Nathan, rivela che il ragazzo studia in Svizzera e presto riprenderà le lezioni in un prestigioso istituto. La showgirl e l’ex marito Flavio Briatore si impegnano a trasmettergli valori etici e morali, con un’educazione ferrea e un percorso di crescita diverso da quello della sua infanzia. Elisabetta ha sempre sottolineato l’importanza di insegnargli il valore delle cose e la gestione della paghetta, confidando nel futuro radioso del suo giovane. La sua risposta è un chiaro messaggio di protezione e fiducia nel carattere e nelle capacità di Nathan.