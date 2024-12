Elisabetta Canalis: la “controversa” imitazione di Michelle Hunziker

Nell’intervista a Belve, trasmessa martedì 3 dicembre, Elisabetta Canalis si è raccontata senza riserve, affrontando con franchezza ogni domanda posta da Francesca Fagnani. Tra i tanti argomenti trattati, la showgirl ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera e della vita privata, soffermandosi anche su episodi del passato ormai lontano. Tra questi, è emerso il ricordo di un’imitazione di Michelle Hunziker, realizzata durante un programma Rai, che all’epoca non fu affatto gradita dalla conduttrice svizzera. Un momento che ha fatto discutere e che la Canalis ha voluto rievocare con la stessa schiettezza che ha caratterizzato l’intera intervista.

Elisabetta Canalis su Hunziker: “Ci rimase male”

Quando Francesca Fagnani ha ricordato l’episodio, Elisabetta Canalis ha raccontato: “Sì, ho fatto un’imitazione di Michelle Hunziker in un programma, ma c’era un pizzico d’invidia nella mia imitazione”. Elisabetta ha ricordato inoltre la reazione di Michelle in quel particolare frangente: “Ci rimase male, all’epoca non la prese benissimo… Non lo so neanche, non mi ha mai telefonato per farmi i complimenti”. Canalis ha poi ricordato cosa accadde dopo: “Mi arrivò una lettera su un giornale. Una senatrice scrisse sul Corriere della Sera che io dovevo essere ripresa perché mi ero presa gioco degli anziani… C’erano delle gag… Non ricordo”.

Primo piano di Elisabetta Canalis