Elisabetta Aldrovandi, chi è la nuova avvocata del team legale di Alberto Stasi nel caso Garlasco?

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Torna a far discutere il caso Garlasco e, mentre l’attenzione mediatica si riaccende attorno ad Alberto Stasi, cresce anche la curiosità su chi è Elisabetta Aldrovandi, l’avvocata entrata nel team legale che segue il 41enne. Il suo nome compare infatti nel nuovo capitolo mediatico legato alla vicenda giudiziaria che, da anni, continua a dividere l’opinione pubblica.

Negli ultimi mesi, infatti, la figura dell’ex studente della Bocconi è tornata al centro di commenti, accuse e ricostruzioni online, spesso accompagnate da contenuti ritenuti offensivi o non corrispondenti ai fatti.

Secondo quanto riferito dalla stessa Aldrovandi, dopo la diffusione della notizia del suo coinvolgimento sono arrivate centinaia di segnalazioni relative a post social, video pubblicati su YouTube e dichiarazioni pubbliche considerate gravemente lesive della reputazione e della dignità del suo assistito.

Ma chi è Elisabetta Aldrovandi, qual è il suo percorso professionale e di cosa si occuperà nel team legale che segue Alberto Stasi?

Chi è Elisabetta Aldrovandi: carriera, studi e profilo dell’avvocata

La nuova legale di Alberto Stasi ha una carriera ben consolidata alle spalle nel campo del diritto civile e non solo.

Elisabetta Aldrovandi è avvocata dal 2000 ed è iscritta al Foro di Modena. Nel corso della sua attività professionale si è occupata in particolare di diritto di famiglia, responsabilità medica e successioni, ambiti nei quali ha seguito numerosi procedimenti complessi.

A partire dal 2007 ha progressivamente orientato il proprio lavoro verso la tutela delle vittime di reati violenti, settore nel quale ha maturato un’esperienza significativa. Questo impegno l’ha portata a diventare una figura attiva anche nel dibattito pubblico sui diritti delle vittime e sulle politiche di protezione giuridica.

Nel 2017 ha contribuito alla fondazione dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, associazione nata con l’obiettivo di offrire assistenza e supporto alle persone coinvolte in procedimenti penali.

Parallelamente all’attività forense, Aldrovandi ha svolto anche un ruolo nel mondo accademico. È infatti un’ex docente di Criminologia e Vittimologia presso la facoltà triennale Limec-SSML di Milano, dove si è occupata di formazione sulle dinamiche del crimine e sulla tutela delle vittime.

Nel corso degli anni è stata inoltre chiamata più volte a partecipare ad audizioni presso la Commissione Giustizia della Camera e del Senato, intervenendo su disegni di legge riguardanti il codice rosso, la riforma della legittima difesa e le norme contro la violenza domestica.

Caso Garlasco: cosa farà Elisabetta Aldrovandi nella difesa di Alberto Stasi

L’ingresso di Elisabetta Aldrovandi nel team legale di Alberto Stasi riguarda un incarico preciso: valutare e contrastare eventuali diffamazioni aggravate nei confronti del suo assistito.

Negli ultimi mesi, infatti, il ritorno dell’attenzione mediatica sul caso Garlasco ha portato a una forte circolazione di contenuti online. Sui social network e sulle piattaforme video sono comparsi commenti, ricostruzioni e accuse che, secondo quanto segnalato alla difesa, in alcuni casi riporterebbero circostanze ritenute non veritiere.

Per questo motivo la legale è stata incaricata di monitorare post, video YouTube, dichiarazioni pubbliche e contenuti diffusi sui media, con l’obiettivo di verificare se vi siano gli estremi per procedere legalmente.

Dalla diffusione della notizia del suo coinvolgimento, Aldrovandi ha spiegato di aver ricevuto numerose segnalazioni relative a materiali pubblicati online. Alcuni di questi contenuti, secondo quanto riferito, conterrebbero affermazioni considerate pesantemente lesive della reputazione e della dignità di Stasi.

Il suo lavoro, quindi, non riguarda la difesa nel processo per l’omicidio di Chiara Poggi, ormai concluso con la condanna definitiva, ma si concentra esclusivamente sulla tutela della reputazione online di Alberto Stasi.

L’avvocata di Stasi in tv ospite nei programmi di cronaca: dove l’abbiamo già vista

Negli anni Elisabetta Aldrovandi è diventata anche un volto noto della televisione italiana, soprattutto nei programmi dedicati alla cronaca nera e giudiziaria, tra cui “Ore 14”, “Storie Italiane” e “Forum”.

L’avvocato interviene spesso come esperta per analizzare i casi più discussi e per spiegare gli aspetti giuridici delle indagini e dei procedimenti penali. Tra le trasmissioni nelle quali compare con maggiore frequenza c’è anche “Mattino Cinque“ su Canale 5, programma di approfondimento molto seguito dal pubblico.

Grazie a queste partecipazioni televisive, il suo nome è diventato familiare a molti telespettatori, soprattutto quando si parla di processi mediatici, diritti delle vittime e responsabilità penali.