Politica Puglia

Elezioni Regionali, la provincia di Foggia perde un consigliere

Redazione12 Settembre 2025
Saranno sette e non otto i prossimi consiglieri regionali della provincia di Foggia nel palazzo di vetro della Regione Puglia.

I motivi sono riconducibili al calo di popolazione della Capitanata, molto più accentuato di quello della provincia di Bari, dove invece avranno un consigliere in più.

I baresi avranno 16 e non 15 consiglieri.

