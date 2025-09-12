Politica Puglia
Elezioni Regionali, la provincia di Foggia perde un consigliere
Saranno sette e non otto i prossimi consiglieri regionali della provincia di Foggia nel palazzo di vetro della Regione Puglia.
I motivi sono riconducibili al calo di popolazione della Capitanata, molto più accentuato di quello della provincia di Bari, dove invece avranno un consigliere in più.
I baresi avranno 16 e non 15 consiglieri.