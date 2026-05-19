Roland Garros 2026: quando e dove vedere Sinner in tv, in chiaro e in streaming

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Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Il Roland Garros 2026 sta per accendere la terra rossa di Parigi e, mai come quest’anno, gli occhi degli appassionati italiani sono puntati su Jannik Sinner, protagonista di una stagione straordinaria e pronto a inseguire un traguardo che potrebbe riscrivere la storia del tennis azzurro. Il torneo, in programma dal 24 maggio al 7 giugno, promette emozioni, colpi di scena e un livello tecnico altissimo, mentre cresce la curiosità su dove seguire i match del numero uno del ranking ATP.

Dove vedere Sinner al Roland Garros 2026? Quali piattaforme trasmettono il torneo? E ci sarà la possibilità di seguire qualche match in chiaro? Scopriamolo insieme.

Roland Garros 2026: dove vedere Sinner in tv e in streaming

La copertura televisiva del Roland Garros 2026 sarà ampia e articolata, con una programmazione pensata per offrire agli spettatori un accesso totale al torneo. L’intero Open di Francia sarà disponibile su TimVision Play, che trasmetterà oltre quattrocento incontri tra qualificazioni e tabelloni principali. La piattaforma offrirà i sei canali Eurosport dedicati al torneo, affiancati da un settimo canale in 4K e da contenuti extra come highlights, clip quotidiane e aggiornamenti continui tramite Eurosport News. L’esperienza sarà arricchita dalla funzione Multilive, che permette di seguire fino a quattro match contemporaneamente, un’opzione ideale per chi vuole tenere d’occhio Sinner e gli altri italiani impegnati sui campi parigini.

Oltre a TimVision, il torneo sarà visibile integralmente anche su Discovery Plus e HBO Max, piattaforme che detengono i diritti completi dello Slam francese. Una parte degli incontri sarà trasmessa anche su DAZN e sui canali Eurosport 1 e 2, garantendo così una copertura ampia e accessibile a un pubblico trasversale.

La presenza di Sinner, reduce da un periodo straordinario culminato con il trionfo agli Internazionali d’Italia e una striscia impressionante di vittorie consecutive, rende ogni suo match un evento imperdibile. Il suo cammino verso un possibile Career Grand Slam, traguardo che lo collocherebbe tra i più grandi di sempre, aggiunge ulteriore fascino a un torneo già ricco di aspettative.

Roland Garros 2026 in chiaro: cosa potrebbe succedere con le semifinali e la finale

La domanda che molti tifosi si pongono riguarda la possibilità di vedere almeno le fasi finali del Roland Garros 2026 in chiaro. La normativa italiana prevede che semifinali e finali dei tornei del Grande Slam debbano essere trasmesse gratuitamente quando coinvolgono atleti italiani. Tuttavia, questa regola entrerà in vigore solo al termine dei contratti attualmente in essere, quindi non prima del 2028. Per questo motivo, Discovery non è obbligata a mandare in onda in chiaro eventuali match decisivi con Sinner protagonista.

Nonostante ciò, negli ultimi anni il gruppo ha dimostrato una certa apertura verso il pubblico generalista. Un esempio recente è la semifinale degli Australian Open 2026 tra Sinner e Djokovic, trasmessa sul Nove nonostante non vi fosse alcun obbligo formale. Questo precedente alimenta la speranza che, qualora Sinner dovesse raggiungere le semifinali o la finale del Roland Garros, Discovery possa decidere di replicare la scelta e offrire l’evento in chiaro sul Nove. Una decisione che avrebbe un forte valore simbolico e che permetterebbe a milioni di italiani di vivere un momento potenzialmente storico.

Tutti gli italiani in campo e l’attesa per il torneo più importante sulla terra rossa

Il Roland Garros 2026 non sarà solo il palcoscenico di Sinner, ma anche di una nutrita rappresentanza italiana pronta a lasciare il segno. Nel tabellone maschile, oltre al numero uno del mondo, scenderanno in campo Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci e Matteo Berrettini, mentre nel femminile i riflettori saranno puntati su Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Una squadra compatta e ambiziosa, che arriva a Parigi con la consapevolezza di poter competere ad alti livelli.

Il torneo, come sempre, rappresenta il momento più atteso della stagione sulla terra battuta. La tradizione del Philippe-Chatrier, il fascino dei campi laterali e l’atmosfera unica del Bois de Boulogne rendono il Roland Garros un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di tennis e per chi ama le grandi storie sportive. E quest’anno, con un Sinner in forma smagliante e un’Italia tennistica più competitiva che mai, l’attesa è ancora più carica di emozione.