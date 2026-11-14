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El Niño da record, può cambierà l’Inverno in Italia, possibili ondate di gelo



El Niño da record, può cambierà l’Inverno in Italia, possibili ondate di gelo

Il riscaldamento del Pacifico non decide il nostro inverno, ma rimodella Vortice Polare, AO e NAO: più probabili gli eventi estremi, senza certezze sul freddo.

Alta pressione verso il Golfo di Guascogna e aria fredda da est

TempoItalia.it. El Niño non “comanda” l’inverno europeo in maniera diretta: agisce sulla Corrente a Getto e, attraverso il Vortice Polare, cambia le probabilità che due interruttori, AO e NAO (indice polare e dell’Atlantico), modellino i fiumi di umidità atlantica e le irruzioni di freddo. Questo in linee generali.

Un El Niño di intensità record può estremizzare il tempo

Ma un El Niño particolarmente forte ha sicuramente un’influenza molto maggiore di un Niño modesto o debole, e quello che è in atto, previsto ancora in forza nei prossimi mesi, è di intensità addirittura record. Perciò può avere una maggiore presa nei confronti di tutti gli indici di comportamento, chiamiamoli così, climatici, che sono poi delle onde atmosferiche. Pertanto potremmo attenderci eventi meteorologici più estremi, derivanti dallo spostamento massiccio, violento e rapido di masse d’aria.

Questo non vuol dire che avremo un inverno freddo, non vuol dire che avremo un inverno piovosissimo o nevosissimo, anche perché nessuno di noi sa come El Niño avrà influenza sugli indici climatici e, in particolare, quale di questi avrà poi un peso maggiore. Inoltre resta da capire se avranno un’azione diretta nelle aree mediterranee centro-occidentali.

L’esempio dello scorso inverno, dal gelo sul Baltico alla neve a Parigi e Londra

Faccio un esempio. Lo scorso inverno abbiamo avuto un riscaldamento stratosferico simile a quello che abbiamo in questi giorni. Ora non stiamo lì a controllare i vari parametri. Conseguentemente a ciò si è verificato un forte raffreddamento della Scandinavia e poi della Russia europea settentrionale, non tanto dell’area verso Mosca, tanto per intenderci, ma più a nord. Aria molto fredda si è sedimentata sulla massa continentale della Scandinavia e poi si è allargata gradualmente verso sud e sud-ovest, ha invaso la Germania, la Polonia e i Paesi Bassi. Si sono gelati i porti del Mar Baltico, che bagna la Germania, la Danimarca, i Paesi Baltici e la Polonia. Insomma, sostanzialmente ha fatto particolarmente freddo, quel gelo che poi si è spinto addirittura verso l’entroterra e ha ghiacciato anche i fiumi.

L’aria fredda ha raggiunto temporaneamente, in più irruzioni, anche la Francia, tanto che l’intero Paese è stato interessato da forti nevicate, compresa la città di Parigi. La neve è giunta poi anche nel centro-sud dell’Inghilterra, imbiancando Londra.

Abbiamo avuto una situazione che dava come possibile un coinvolgimento anche delle regioni settentrionali, tanto che abbiamo trascorso un periodo natalizio, soprattutto post Capodanno, piuttosto freddo sul Nord Italia, con temperature sostanzialmente tra la media e sotto la norma, ma di poco. Ci sono state delle gelate molto importanti, nebbie, nebbia che gelava, un fenomeno che negli ultimi anni, rispetto al decennio precedente, è divenuto raro. Quindi c’è stata, diciamo, questa influenza, ma non abbiamo avuto le nevicate: il cuscinetto di aria fredda sulla Pianura Padana ha ceduto al primo transito di perturbazioni ed è piovuto con 2-3°C. Vuoi perché la temperatura è aumentata, vuoi perché anche il freddo che faceva precedentemente non era particolarmente intenso.

La neve dell’Epifania in Emilia-Romagna

Tuttavia c’è stata poi a gennaio un’altra irruzione d’aria fredda che ha portato, ad esempio, la neve in Emilia-Romagna, caduta anche sulle coste. Vorrei evidenziare che attorno all’Epifania c’è stata una fase di freddo artico con neve soprattutto sul settore orientale dell’Emilia-Romagna e nevicate abbondanti: per dire, 19 centimetri a Forlì, 13 centimetri a Ravenna, fiocchi a Cesena e a Ferrara, mentre sui rilievi sono caduti fino a 40 centimetri.

Insomma, c’è stata una situazione atmosferica che peraltro sarebbe definita normale, ma siccome ormai non nevica più, ogni evento di questo tipo è quasi eccezionale. L’ultimo episodio nevoso di una certa rilevanza, ad esempio sul settore occidentale italiano, è quello del 28 dicembre 2020: sono trascorsi praticamente sei anni, quasi.

Amplificazione artica e situazioni di blocco

Orbene, El Niño ha quindi questa capacità di poter rimodellare gli indici. Abbiamo detto che ha influenza sulla Corrente a Getto, o Jet Stream, sull’Oscillazione Artica e sull’Oscillazione Nord Atlantica, sul Vortice Polare, sul fiume atmosferico e addirittura sull’amplificazione artica, un termine devo dire abbastanza nuovo, che stiamo usando in questi anni, ma che praticamente deriva dal fatto che l’Artide, cioè il Polo Nord, si scalda molto più in fretta del resto del pianeta.

El Niño non la cancella: cambia il contesto in cui si verifica questo fenomeno. Il contrasto verso sud delle masse d’aria presenti a nord è cambiato rispetto al passato, perché la differenza si è ridotta. Giocoforza, per tutto questo si verificano delle situazioni atmosferiche estreme: ciò facilita delle ondate di gelo e allo stesso tempo anche delle situazioni di blocco, con la presenza di alte pressioni invernali che poi rubano giornate all’inverno, si potrebbe dire, perché la temperatura aumenta. E non stiamo parlando dell’alta pressione africana, quella che è giunta dopo metà febbraio 2026 e che ha sconvolto, possiamo dire così, la stagione, perché l’ha praticamente assorbita e distrutta.

Un’influenza indiretta sull’Europa, diretta sul Pacifico

Bisogna però ricordare una cosa: El Niño riscalda il Pacifico sull’area dei tropici. Tutto questo ha poi un’influenza a catena su quelle che si chiamano onde planetarie e, in poche parole, questo riscaldamento non fa altro che rimodellare tutta la circolazione atmosferica del pianeta. Indubbiamente, siccome l’Europa è molto distante, la modifica avviene in maniera indiretta. Diverso è invece, per esempio, per le coste dell’America che si affacciano sul Pacifico, così come per quelle dell’Asia: da quelle parti, compresa anche l’Australia, ci sono degli schemi di comportamento del tempo atmosferico che derivano dalle situazioni di El Niño e di La Niña.

AO e NAO negative non significano neve in città

Poi va anche considerato questo: quando noi parliamo di una NAO negativa, cioè dell’indice del Nord Atlantico, non vuol dire freddo in Europa, e quando diciamo una AO negativa, cioè Vortice Polare in crisi, non vuol dire che arriverà la neve a Milano, Firenze, Roma, tanto per dare un’idea. Stiamo solo osservando quelli che sono onde planetarie, indici di comportamento del clima, chiamiamoli come vogliamo. Sostanzialmente le previsioni meteo sono influenzate da questi indici, ma poi si manifesta un tempo atmosferico che è in qualche modo figlio di questo insieme di fattori, e non si manifesta sempre allo stesso modo e nelle stesse aree.

Faccio un esempio. In altre situazioni di indice negativo del Vortice Polare abbiamo avuto irruzioni di aria fredda che sono scivolate nei Balcani sino alla Grecia e alle isole dell’Egeo, dove ci sono state delle forti nevicate, addirittura con temperatura sotto 0°C. In altre circostanze il freddo è andato a ovest, verso la Penisola Iberica: Madrid ha avuto una grande nevicata qualche anno fa, addirittura mezzo metro di neve, e nella periferia della città si sono toccati -15°C. Diciamo che hanno avuto una sorta di gennaio 1985, quello che abbiamo vissuto in gran parte d’Italia. Ecco, in gran parte ho detto, perché anche quando ci sono delle ondate di freddo non tutta la Penisola viene interessata alla stessa maniera. Questo è un altro aspetto non poco trascurabile: c’è sempre una parte del Paese che viene, come dire, bypassata, non viene coinvolta in modo diretto.

Cosa attenderci dall’inverno con El Niño

Insomma, El Niño ha un’influenza su tutti questi indici climatici e, giocoforza, abbiamo una prevalenza di stagioni invernali dove nella prima parte prevale una corrente oceanica, seguita poi da un indebolimento del Vortice Polare: l’Europa è molto più probabilmente interessata da correnti fredde che vengono da nord, quindi da ondate di freddo, e anche l’Italia ne potrebbe patire. In tal caso avremmo condizioni che si potrebbero definire anche normali, a meno che non siano chiaramente accompagnate da fenomeni di particolare entità e di eccezionalità, cosa che è capitata sull’America settentrionale lo scorso anno, soprattutto nel settore centro-orientale, con la neve che è caduta sulle coste del Golfo del Messico. Quello non è un fenomeno normale, così come le ondate di maltempo e di freddo che si sono verificate in Giappone: fanno parte di un’estremizzazione climatica, e lì abbiamo probabilmente anche un’influenza dell’amplificazione artica.

Tenete conto che non c’è mai una firma dell’evento meteorologico. C’è un’ipotesi che quell’onda planetaria, quella situazione in stratosfera che poi si è espansa verso la troposfera, abbia avuto un ruolo. Purtroppo la meteorologia e la climatologia, ma soprattutto la meteorologia, sono molto complesse. Effettivamente qui ci stiamo spingendo verso uno studio e una spiegazione di indici climatici complessi che, tra le altre cose, sono studiati in alcuni casi solo da pochi decenni. Alcuni, come El Niño, sono invece noti da più di 100 anni, così anche La Niña.