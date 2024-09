Efficienza energetica delle fabbriche, si punta a ridurre le emissioni di CO2

Al giorno d’oggi, si sta pian piano diffondendo una cultura sempre più orientata verso il rispetto dell’ambiente. I cambiamenti climatici che stanno colpendo la nostra epoca mettono in perfetta evidenza come sia necessario fare di tutto per diminuire il più possibile le emissioni di anidride carbonica.

Fabbriche e industrie in tutto il mondo stanno cercando di adattarsi a queste novità tecnologiche e rimanere al passo con i tempi, soprattutto nell’ottica di rispettare la normativa attualmente in vigore, non solo a livello italiano, ma più in generale in ambito europeo. E si stanno facendo sempre più stringenti le regole inerenti le emissioni di CO2 nell’ambiente.

Il percorso che porta all’abbattimento delle emissioni nocive

Come si può facilmente intuire, il percorso verso l’abbattimento delle emissioni di CO2 nell’ambiente non è semplice, ma ci sono diversi ostacoli da affrontare. Prima di tutto, la scelta di adottare e integrare delle nuove e innovative tecnologie che possano dare un buon contributo sotto questo aspetto.

Ad esempio, una delle tematiche più interessanti da questo punto di vista è certamente quella legata allo sviluppo di motori elettrici ad elevata efficienza energetica. Non è un caso che sia aumentata notevolmente anche la domanda di riduttori di giri per motori elettrici nel corso degli ultimi tempi, proprio perché si tratta di componenti fondamentali per l’adattamento della velocità di uscita del propulsore alle adeguate esigenze delle varie applicazioni industriali.

In ambito industriale viene consumato circa il 30% dell’elettricità a livello mondiale, mentre c’è da sottolineare come i propulsori elettrici tocchino ben il 69% nel dato complessivo sui consumi di energia. Sono oltre 450 milioni i motori che sono stati installati a livello industriale, mentre sono all’incirca 52 milioni quelli di nuova generazione che sono stati installati nel corso del 2022.

I vantaggi delle nuove tecnologie

I nuovi motori sono in grado di garantire un movimento a efficienza decisamente maggiore e, per tale ragione, riescono al contempo a garantire una netta riduzione in termini di consumi di energia elettrica e di emissioni di CO2. I propulsori vengono sfruttati in tantissime tipologie di applicazioni industriali.

Basti pensare all’azionamento di pompe, ma anche di altre strutture, come sistemi ad aria compressa, ventilatori e tanto altro. Ad esempio, i motori elettrici svolgono un ruolo molto importante all’interno di sistemi di trattamento e molto altro ancora. Stando alle stime che si stanno diffondendo nel corso degli ultimi tempi, pare che se il complesso dei sistemi di azionamento a motore elettrico che sono attualmente utilizzati dovessero raggiungere il massimo livello di efficienza, la domanda totale a livello mondiale di energia elettrica si ridurrebbe del 10% e si raggiungerebbero degli ottimi obiettivi generali in termini di riduzione di CO2 entro il 2030.

Tanti gli aspetti che sono stati migliorati dei motori elettrici negli ultimi anni. Basti pensare alle varie soluzioni dedicate alla gestione del movimento, con un processo di semplificazione che durerà ancora diverso tempo. Le impostazioni circa le variabili in uscita vengono integrate con tutta una serie di controlli meccanici, come ad esempio delle valvole, dei sistemi di accelerazione e così via. Diverse stime in materia evidenziano come circa 8 motori su 10 usati oggigiorno possano contare su un collegamento diretto rispetto alla rete elettrica. In tal senso, il vantaggio sarebbe strettamente connesso con il collegamento mediante un inverter oppure un sistema che consenta di variare la velocità e diminuire i consumi di energia.

L’implementazione di soluzioni smart dedicate alla gestione del movimento sta svolgendo un ruolo di primo piano nello sviluppo di questo settore. In questo modo, di riflesso anche i consumi energetici ne trarranno beneficio in maniera ovviamente positiva, ma al contempo si abbatterà anche la spesa legata alla gestione dei motori industriali.