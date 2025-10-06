[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Edipo al Teatro Dalla: la forza del teatro antico

Il maltempo di oggi non ha fermato la potenza del teatro. Nell’ambito di ‘Siponto Viva – Open Day degli scavi archeologici’, lo spettacolo “Edipo a Colono” di Sofocle ha trovato una nuova casa nel Teatro Comunale Lucio Dalla, trasformando un pomeriggio uggioso in un’occasione di riflessione profonda.

La compagnia Theatron – Teatro antico alla Sapienza, con la regia di Adriano Evangelisti e il coordinamento di Anna Maria Belardinelli, ha portato in scena l’ultimo atto della vicenda umana di Edipo con una forza visiva e spirituale che ha catturato il pubblico.

Attori non professionisti ma a dir poco eccelsi, provenienti da tutte le facoltà della Sapienza di Roma e giovani liceali della Capitale hanno dato vita ad un’opera intensa, dove il teatro antico è tornato a farsi linguaggio universale, capace di parlare all’anima di chi ascolta.

L’opera teatrale è stata voluta a Manfredonia dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dall’Università degli Studi di Foggia, in occasione della campagna archeologica diretta dal prof. Giuliano Volpe (Uniba) insieme ai professori Roberto Goffredo e Maria Turchiano (Unifg), che ringrazio per l’impegno costante nel valorizzare Siponto e nel diffondere cultura attraverso la ricerca e la conoscenza.

Al termine, un messaggio commovente ha unito la tragedia di Edipo a quella, dolorosamente reale, del popolo palestinese. In un tempo in cui la pace sembra lontana, il teatro ricorda che la sofferenza, la dignità e il bisogno di giustizia appartengono a ogni essere umano.

E che la cultura può ancora farsi voce di solidarietà, vicinanza e speranza, anche per Gaza, anche per la Palestina.

Maria Teresa Valente