“Ed è Natale a San Giovanni Rotondo”, il programma

“Ed è Natale a San Giovanni Rotondo”, il ricco programma di appuntamenti ed eventi imperdibili, coinvolgerà la città per l’intero periodo natalizio, dall’8 dicembre fino al 6 gennaio, trasformandola nel perfetto palcoscenico per accogliere cittadini e turisti fra concerti, spettacoli, e molto altro ancora, sia per i grandi che per i più piccoli.

L’8 dicembre, in contemporanea nelle piazze principali di San Giovanni Rotondo e Pietrelcina, si accenderà l’albero di Natale per inviare un messaggio congiunto di solidarietà e pace a Betlemme, e a tutta la sua comunità, culla della Cristianità e simbolo di convivenza pacifica fra cultura e religioni diverse.

Tra i più attesi, il concerto di James Senese, storico sassofonista dei Napoli Centrale e di Pino Daniele, che inebrierà Piazza dei Martiri con le sonorità, calde e profonde, della contaminazione afro-partenopea; Piazza dei Martiri che quest’anno vedrà il ritorno, a distanza di lungo tempo, del Capodanno in Piazza, con ospite d’eccezione “Il Cremlino”, un progetto del garganico Fabio d’Errico, che ha conquistato il palcoscenico di XFactor.

Con l’obiettivo di valorizzare il Borgo Antico torna il Presepe Vivente, con oltre 100 figuranti, che, per tre giorni, 28, 29 e 30 dicembre, popolerà le strade del Centro Storico, ma anche il Borgo di Babbo Natale, un’iniziativa che vuole appassionare, nel caldo abbraccio del Natale, i bambini, le bambine e le famiglie.

Il programma completo:

3 dicembre

Albero dell’Inclusione

Ore 9:30 con i ragazzi delle scuole

Ore 18:00 accensione luci – Largo 28 luglio

Torneo di calcio della solidarietà

Ore 20:15 – Garden Sporting Center

8 dicembre

“Musica tra le vie della città” con zampogna, ciaramella, flauto dolce e fisarmonica

Musica a cura di Michele Pio Antonacci

Dalle ore 7:00 alle ore 10:30 – per le vie della città

Accensione Albero di Natale e luminarie

Concerto degli Zampognari e Villaggio di Babbo Natale

Ore 18:00 – Piazza dei Martiri

Degustazione solidale di pizze fritte

A cura della Parrocchia di San Leonardo

Ore 18:00 fino alle ore 20:00 – Corso Umberto I

12 dicembre

Concerto corale Polifonica Fra Daniele

Ore 20:45 – Chiesa Madre

13 dicembre

Sagra di Santa Lucia

Con benedizione figuranti presepe

Ore 19:30 – Piazza Campanile, Chiesa Madre

“Musica tra le vie della città” con zampogna, ciaramella, flauto dolce e fisarmonica

Musica a cura di Michele Pio Antonacci

Ore 18:00 – ore 20:00 – per le vie della città

14 dicembre

Tenace Rock

Ore 20:00 – Piazza dei Martiri

15 dicembre

“Rotondo Art Festival”

Pierino e il Lupo di S. Prokofiev

Ore 20:00 – Auditorium Maria Pyle

16 dicembre

Concerto per organo Zanin

Organista Vincenzo Florio

Ore 19:30 – Chiesa di Sant’Onofrio

18 dicembre

“Big Parata Merry Christmas”

Ore 18:00 – Largo 28 Luglio – Corso Roma – Corso Umberto I – Corso Regina Margherita

20 dicembre

“Babbo Natale Party” con DJ Set

A cura dell’associazione “Tre Torri”

Ore 18:30 – Piazza dei Martiri

21 dicembre

James Senese in concerto

Ore 20:00 – Piazza dei Martiri

22 dicembre

“Natale sulla Via Francigena”

Ore 9:00 (info +39 353 475 1379)

“Rotondo Art Festival”

Christian Grifa e Furano Saxophone Quartet

Ore 20:00 – Auditorium Maria Pyle

23 dicembre

Le zampognare della città di San Pio

Ore 18:00 – per le vie del centro

Presentazione del libro

“Un anno di preghiere, parole di conforto e speranza rivolte ai Santi”

Di Grazianna e Giulia Siena

Ore 18:00 – Chiostro Comunale

“Odissea in Sound”, concerto natalizio

Ore 20:30 – Chiostro Comunale

26 dicembre

“Cantanne Natale” di Domenico Scaramuzzi

Ore 19:00, Auditorium Frassati, Chiesa di San Giuseppe

27 dicembre

Concerto organo “La luce di Natale tra le Canne d’organo”

Maestro Stefano Perrotta

Ore 19:30 – Chiesa Madre

28 dicembre

Presepe Vivente

Dalle ore 18:30 – Borgo Antico,

(ingresso in Via San Donato)

29 dicembre

Presepe Vivente

Dalle ore 18:30 – Borgo Antico

(ingresso in Via San Donato)

“Rotondo Art Festival”

Javier Girotto e Vincenzo Abbracciante

Ore 20:00 – Auditorium Maria Pyle

30 dicembre

Presepe Vivente

Dalle ore 18:30 – Borgo Antico

(ingresso in Via San Donato)

31 dicembre

Capodanno in Piazza

Con DJ Mario Urbano e DJ Blush

Dalle ore 22:30

Special Guest “Il Cremlino”

Ore 00:30 – Piazza dei Martiri

4 gennaio

“Il Gargano incontra il mondo” fra musica, danza, teatro e poesia

Ore 20:00 – Piazza dei Martiri

5 gennaio

“Rotondo Art Festival”

L’orchestra di archi “Ico Suoni del Sud” e Christian Grifa

Direttore Renata Russo

Ore 20:00 – Auditorium Maria Pyle

Befana itinerante con musica popolare

A cura dell’associazione “Tre Torri”

Musica a cura de “Li Spruvvist”

Ore 18:30 – per le vie del centro

6 gennaio

XV edizione della befana in piazza

Ore 18:30 – Piazza dei Martiri

“La cavalcata dei Re…per non perdere la stella”

Ore 18:30 – dal cortile ITCA al Convento dei Frati Cappuccini

Borgo di Babbo Natale nel Centro Storico

8-13-14-15-21-22-23-24 dicembre

Orario di apertura: ore 18:30 alle ore 21:30

14 e 15 dicembre apertura mattutina per le scuole: ore 8:30 alle ore 12:30

Ingresso Via Santa Caterina

Organizzato da “Le officine amigoniane APS”

Mostre Presepiali

Dal 24 dicembre al 6 gennaio

Chiostro Comunale

Albero di Natale fatto all’uncinetto

Dall’8 dicembre al 6 gennaio

A cura delle signore del Museo Civico delle Arti e delle Tradizioni Popolari “M. Capuano”

Piazza Don Bosco