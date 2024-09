Ecco quali sono gli integratori per avere unghie sempre al top

La cura delle unghie è una vera e propria avanguardia in costante sviluppo nel settore beauty. Sempre più persone, a prescindere dal sesso o dalla provenienza, si affidano ai servizi professionali che garantiscono unghie al top e super accessoriate, pagando cifre sempre più cospicue! Oggi, grazie alla collaborazione con il sito Graziosa.it vedremo insieme alcuni consigli per avere sempre unghie in ottimo stato.

Per la salute delle tue unghie, tuttavia, non basta certo recarsi in orario all’appuntamento dell’estetista. Se vuoi delle mani davvero curate con unghie impeccabili, puoi usufruire di diversi tipi di integratori che andranno a riparare e a migliorare la tua cheratina. Dopotutto, il discorso sulla correlazione tra ciò che immettiamo nel nostro corpo ed il nostro aspetto è ampio e soprattutto ben noto: siamo qui per ricordarti che sì, vale anche per le unghie!

Se le tue unghie ti sembrano rovinate e indebolite, è davvero il caso di intervenire. Queste mancanze non incideranno su un piano meramente estetico, ma possono portare a rotture, graffi e alle fastidiose “pellicine” così tanto antipatiche e difficili da rimuovere, le temutissime “cuticole”.

Pertanto, l’assunzione regolare di integratori abbinati ad uno stile di vita sano ed equilibrato è un passaggio che fa la differenza tra l’avere unghie deboli e artigli in grado di graffiare anche l’acciaio inossidabile. Magari non proprio artigli, ma insomma comunque delle unghie veramente belle e finalmente in salute.

Gli integratori naturali più consigliati

Naturalmente, la priorità è sempre poter usufruire di prodotti che siano assolutamente naturali e non dannosi per l’organismo. Sul web troverai un mercato piuttosto nutrito di brand e prodotti, ciò a cui dovrai fare caso tuttavia è innanzitutto il principio attivo principale degli integratori, assicurandoti che siano naturali e che contengano le sostanze giuste. L’integratore più famoso e universalmente riconosciuto come rimedio per unghie davvero impeccabili è senza dubbio la biotina.

La biotina è fondamentalmente una vitamina idrosolubile essenziale (nota anche come B7) coinvolta nel metabolismo di grassi, carboidrati e proteine. Questa proteina è davvero essenziale per il nostro processo metabolico, quello che permette la trasformazione del cibo che ingeriamo in energia per affrontare la nostra giornata. Sfortunatamente su Google negli ultimi tempi si è creato il vero e proprio “mito della biotina”, che si basa su un equivoco molto sciocco in cui sono cadute moltissime persone.

Siccome la perdita di capelli e altre lievi patologie dermatologiche possono sì essere associate ad una carenza di biotina, si è diffusa erroneamente la convinzione che dunque dei supplementi di biotina possano migliorare la soluzione di capelli, pelle ed unghie. Va sottolineato, tuttavia, che i casi di effettiva deficienza severa di biotina sono davvero rarissimi, dunque assumere questa sostanza come integratore può certamente aiutare il tuo benessere (specialmente in caso di livelli bassi), ma non riuscirà miracolosamente a farti ricrescere le unghie e una chioma folta.

In generale, tutte le vitamine del gruppo B (in linea di massima) contribuiranno positivamente alla salute della tua epidermide, unghie comprese. Un altro componente molto importante è tuttavia il ferro. I livelli del ferro nelle analisi del sangue vanno monitorati per una lunga serie di motivazioni, alcune di questi afferenti anche alla salute di pelle ed unghie.

Una deficienza di ferro rallenterà di certo la crescita delle tue unghie rendendole meno resistenti: il ferro è fondamentale per trasportare l’ossigeno nel nostro sangue e farlo arrivare alle cellule che più ne hanno bisogno. Una diagnosi di livelli bassi di ferro nel sangue, dunque, viene sempre seguita dalla prescrizione di integratori volti a migliorare la situazione generale. Tieni d’occhio le tue analisi: qualche scompenso potrebbe essere il motivo per cui le tue unghie non crescono sane e rigogliose!

Proteine ed alimentazione

Le unghie sono formate da una proteina primaria che, come abbiamo già sottolineato, porta il nome di “Cheratina”. Va da sé che una corretta e costante assunzione di proteine è cruciale per delle unghie che si possano considerare davvero in salute. Alcune delle migliori (e più diffuse) fonti di proteine ​​per unghie si trovano nella tua dieta abituale: carni magre come pollo e/o tacchino, legumi, uova, noci, semi e latticini. Insomma, tutti quei cibi che hanno un elevato apporto proteico e di cui non possiamo proprio fare a meno. La dieta resta dunque la tua risorsa principale per la salute di pelle ed unghie, che può comunque essere aiutata e facilitata dall’assunzione separata di integratori laddove ce ne fosse bisogno.

Altri elementi fondamentali da poter integrare sono zinco e magnesio: in particolare, livelli molto bassi di zinco possono portare alla rovina delle tue adoratissime unghie. Lo zinco è un micronutriente davvero importantissimo, con la funzione di catalizzare gli enzimi, consentire la distribuzione delle proteine ​​e regolare l’espressione genica.

Una carenza di questo elemento può manifestarsi in molti modi, anche tramite le tue unghie: le unghie sottili, fragili e prone alla rottura, cuticole infiammate e unghie divise sono tutti segnali abbastanza inequivocabili. Se noti uno di questi sintomi, corri subito ai ripari. Oltre agli integratori, lo zinco è contenuto nei latticini, alcuni tipi di frutta secca e carni rosse, tra gli altri.

Insomma, con le unghie non si scherza: per mani davvero impeccabili non dovrai solo trovare un bravo estetista, ma stare anche molto attenta alla tua dieta e monitorare le tue analisi del sangue. Una fatica non da poco, per molti, ma ormai unghie curate e dall’aspetto sempre moderno e presentabile sono uno standard di bellezza davvero irrinunciabile!