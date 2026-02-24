Ecco la foto vincitrice del contest Smask 2026!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da qualche anno ilsipontino.Net promuove a proprie spese il contest Smask per premiare l’originalità e la fantasia delle maschere del Carnevale di Manfredonia. Da diverso tempo il Carnevale di Manfredonia oltre alla bellezza delle Grandi Parate offre uno spettacolo a cielo aperto con migliaia di maschere originali in giro per le vie del centro, è una vera è propria gara a chi crea la maschera più originale! Non è detto che il prossimo anno non si pensi ad un luogo pubblico dove mostrare tutti i gruppi spontanei in gara. Un contest che regala ogni anno numeri importanti, un successo oltre ogni aspettativa che fa comprendere la bellezza del Carnevale di Manfredonia.

Ringraziamo tutti i partecipanti per essersi messi in gioco, tutte le foto sono state fantastiche e la classifica è davvero solo una formalità.

ECCO LA FOTO VINCITRICE DELLO SMASK CONTEST 2026

Primo Posto la Foto N.102 con 1004 Voti. La foto vince il premio indicato nel regolamento e dovrà scrivere una mail all’indirizzo redazione@ilsipontino.net per ricevere le modalità di ritiro premio.

Ringraziamo davvero tutti per esservi messi in gioco, arrivederci alla prossima edizione di Smask! Ecco alcune delle foto più belle dei partecipanti: