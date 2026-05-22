Ecco la bomba della Seconda Guerra Mondiale a Manfredonia. Esercito completa bonifica

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L’Esercito bonifica una bomba della Seconda Guerra Mondiale

In località Onoranza gli artificieri dell’Esercito fanno brillare Una bomba d’aereo del peso di 1000 libbre

Manfredonia (FG), 22 maggio 2026. Si è conclusa con successo, nella giornata di oggi, l’operazione di bonifica di un residuato bellico risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuto nel comune di Manfredonia (FG), in località Onoranza.

La bomba d’aereo di fabbricazione inglese, ad alto potenziale esplosivo e del peso di circa 1000 libbre, era munita di un congegno di attivazione installato nella parte posteriore.

Le operazioni sono state condotte dagli artificieri dell’11° reggimento genio guastatori dell’Esercito Italiano, che hanno preliminarmente rimosso la spoletta dall’ordigno, trasportando successivamente in sicurezza presso una cava situata nel territorio del comune di Lucera (FG), dove è stato effettuato il brillamento controllato.

Per garantire la massima sicurezza degli operatori durante le delicate fasi di bonifica, è stata realizzata una struttura protettiva mediante l’impiego di barriere tipo “Hescobastion”, considerata l’assenza, nell’area di rinvenimento, di strutture naturali o artificiali idonee alla protezione del personale impiegato.

Le operazioni, svolte sotto il coordinamento della Prefettura di Foggia, si sono concluse regolarmente e senza criticità grazie alla sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte: Regione Puglia, Comune di Manfredonia, Comune di Lucera, Polizia Locale dei due comuni interessati, Servizio 118 di Foggia, Vigili del Fuoco, Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.

L’Esercito Italiano assicura quotidianamente, attraverso i propri assetti specialistici, interventi di bonifica di ordigni e residuati bellici su tutto il territorio nazionale, contribuendo in maniera determinante alla sicurezza della collettività.