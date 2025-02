Ecco il programma del Carnevale di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PROGRAMMA CARNEVALE DI MANFREDONIA 2025

SPECIAL GUEST

GRAN PARATA DI DOMENICA 23 FEBBRAIO: SIMONA FRASCARIA

GRAN PARATA DI DOMENICA 2 MARZO: GUILLERMO MARIOTTO

SABATO 8 MARZO NOSTALGIA 90, IL GRANDE SPETTACOLO CON IL PARTY ANNI NOVANTA PIU’ FAMOSO D’ITALIA

…E NON FINISCE QUI…

L’attesa è finita: il Carnevale di Manfredonia svela il suo programma, ricco di eventi, spettacoli e appuntamenti imperdibili. Un’edizione speciale che porta con sé un forte messaggio di creatività e, perché no, anche di rinascita, grazie al claim “Futura!” che è sicuramente un omaggio a Lucio Dalla, uno dei più grandi artisti italiani legatissimo alla città in riva al golfo, ma anche una speranza, una prospettiva, una visione.

Manfredonia si prepara a mostrare una identità autentica e tradizionale, pronta ad accogliere visitatori e appassionati, trasformandosi in un palcoscenico vibrante di emozioni.

Ecco il programma ufficiale della 71^ edizione del Carnevale di Manfredonia, buon divertimento!



VENERDÌ 17 GENNAIO

Ore 19.00 |Auditorium C. Serricchio di Palazzo dei Celestini, Corso Manfredi 24

SU LA MASCHERA MANFREDONIA!

Cerimonia di presentazione della 71a edizione del Carnevale di Manfredonia, con la partecipazione delle Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella

SABATO 8 FEBBRAIO

Ore 19.00 | LUC “Peppino Impastato” – L.mare N. Sauro 37

LABORATORIO CREATIVO DEDICATO ALLA MASCHERA DI ZE PÈPPE

A cura della Gradinata Est

SABATO 15 FEBBRAIO

Ore 19.30 | Auditorium C. Serricchio di Palazzo dei Celestini, Corso Manfredi 24

GRAN GALÀ REGINETTA DEL CARNEVALE

A cura dell’Associazione La Fenice

GIOVEDÌ 20 E VENERDÌ 21 FEBBRAIO

Ore 16.00 | L’Arena Sport Center, Loc. Posta del Fosso

SPORT IN MASCHERA: FUTURA PADEL CUP

A cura di Giampiero Schiavone, responsabile de L’Arena Sport Center

SABATO 22 FEBBRAIO

Ore 10.00 | Centro Nautico “Il Mandracchio” – Porto Commerciale, Molo di Tramontana

3^ CARNEVÉLE veleggiata a colori nel golfo di barche d’altura e derive

A cura della Gargano Sailing Club SSD

Ore 16.00 | L’Arena Sport Center, Loc. Posta del Fosso

SPORT IN MASCHERA: FUTURA PADEL CUP

A cura di Giampiero Schiavone, responsabile de L’Arena Sport Center

ORE 16.30 | Centro Nautico “Il Mandracchio” – Porto Commerciale, Molo di Tramontana

PREMIAZIONE DELLA 3^ CARNEVÉLE

A cura della Gargano Sailing Club SSD

DOMENICA 23 FEBBRAIO

GRAN PARATA DELLE MERAVIGLIE, DEI GRUPPI E DEI CARRI ALLEGORICI

Dalle ore 06.00 Vendita di farrate calde per le vie della città

Dalle ore 09.00 | Bar Fanky – Viale G. Di Vittorio 293

BENVENUTI AL CARNEVALE DI MANFREDONIA

Punto di Informazione e accoglienza a cura di Daunia Tur

Ore 09.00 | Viale G. Di Vittorio da ex Mattatoio a Via Parco Pellegrino

RADUNO DEI PARTECIPANTI

Ore 10.00 | PARTENZA DELLA GRAN PARATA

APRONO LA SFILATA: LA MADRINA DEL CARNEVALE SIMONA FRASCARIA, LA REGINETTA DEL CARNEVALE DI MANFREDONIA ACCOMPAGNATA DALLE ALTRE MISS, LE MAJORETTES UFFICIALI DEL CARNEVALE DELLA SCUOLA DI ARTI SCENICHE MY DANCE DI RITA VACCARELLA

PERCORSO

Viale G. Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare N. Sauro, arrivo in Largo Diomede

DIRETTE STREAMING: Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino.net, Rete Smash e Stato Quotidiano

BIGLIETTI TRIBUNE SU: www.carnevaledimanfredonia.org/negozio

Dalle ore 12.00 | MANGIA, BALLA E FESTEGGIA

Dai colori delle sfilate ai sapori della tradizione, scoprendo i piatti tipici nei ristoranti della Città

Dalle ore 16.00 | Corso Manfredi

LUNA PARK DI CARNEVALE – GIOCHI E MAGIA IN CENTRO

Spettacoli e intrattenimento per bambini con giocolieri, mangiafuoco, mascotte, teatrino dei burattini, giochi, balli e bolle di sapone

Ore 17.00 | Largo Diomede

SOCIA ALL’APERTO “MASCHERE E TRUMBÈTTE”

Danza e balli con la partecipazione delle ASD: Playa del Niño Dance Company, Prioletti Dance Academy, Sabor Diferente Academy, Scuola di arti sceniche My Dance. A cura di UISP Comitato Territoriale Foggia-Manfredonia

Dalle 19:00 alle 22:00 | InfoPoint Turistico Piazzetta Mercato

“TANTO PER SORRIDERE…!” MOSTRA DI VIGNETTE E PESCA DI BARZELLETTE

A cura di Paolo Riccardi

Ore 20.30 | Largo Diomede

DEEJAY CELEBRATION 2.0

In consolle i DJ: Andrew Rossetti, Ciccio Mix, Micky Potito, Paolo Mascolo, Andy Lupoli, Robertino, Toni Nardi, a cura di We got groove



MARTEDÌ 25 FEBBRAIOOre 18.00 | Sede sportiva Lega Navale Italiana sez. di Manfredonia, Viale Miramare 6

CARNEVALE SENZA BARRIERE

Veglione mascherato con le associazioni: ANFFAS, Associazione Ars, Casa Famiglia Speranza, Casa Famiglia Don Mario Carmone, Centro Diurno Airone, Delfino Manfredonia, Polo Socio Sanitario le Rondinelle, UAL, Centri Polivalenti “Matteo Tricarico”. A cura di PASER, ANC, Croce Rossa Italiana e con il contributo di Tata Flavia. Animazione di Vincenzo e Maria D’Oria

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

Ore 16.30 | Impianti Sportivi G. Salvemini, Loc. Posta del Fosso

SPORT IN MASCHERA: TORNEO TENNIS Categorie RED Orange e SUPER Orange. A cura di Manfredonia Tennis Pro

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

Ore 16.00 | PalaDante, Via D. Alighieri, 65

SPORT IN MASCHERA: BASKET in Maschera Categoria Scoiattoli

A cura di SSD Atletica Manfredonia e Tucson Angel Manfredonia

Ore 18.00 | PalaDante, Via D. Alighieri, 65

SPORT IN MASCHERA: VOLLEY in Maschera Categoria Mini Volley

A cura di Volley Club Manfredonia

Ore 19.00 | Largo Diomede

POP GUN

Evento finale del progetto di formazione artistico musicale “BEAT RIGENERATION” a cura di POP Officine Popolari

SABATO 1 MARZOOre 15.00 | L’Arena Sport Center, Loc. Posta del Fosso

SPORT IN MASCHERA: ACCADEMIA CARNIVAL CUP Categoria Primi Calci

A cura di Giampiero Schiavone in collaborazione con Accademia Manfredonia

Ore 16.00 | Piscina Comunale ICOS (Via Ten. M. Sinigaglia)

SPORT IN MASCHERA: CARNIVAL SWIM RACE

A cura di ICOS Manfredonia

Ore 19.30 | Corso Manfredi

IL MATRIMONIO DI ZE PÈPPE CARNEVÉLE

Arrivo in città delle maschere iconiche del Carnevale, Ze Pèppe e Siponta e “U Spusalizije’”

Ore 21.30 | Largo Diomede

CARNIVAL DANCE PARTY

Spettacolo musicale con dj set e musica live a cura di Andrea Cubano, Ciro Fabiano e Gianni Nenna

DOMENICA 2 MARZO

GRAN PARATA DELLE MERAVIGLIE, DEI GRUPPI E DEI CARRI ALLEGORICI

Dalle ore 06.00 | Vendita di farrate calde per le vie della città

Dalle ore 10:00 | Corso Manfredi

LUNA PARK DI CARNEVALE, GIOCHI E MAGIA IN CENTRO

Spettacolo e intrattenimento per bambini con giocolieri, mangiafuoco, mascotte, teatrino dei burattini, giochi, balli, bolle di sapone, danze popolari e street band

Dalle ore 12.00 | MANGIA, BALLA E FESTEGGIA

Dai colori delle sfilate ai sapori della tradizione: scopri i piatti tipici nei ristoranti della Città



Dalle ore 16.00 | Bar Fanky – Viale G. Di Vittorio 293

BENVENUTI AL CARNEVALE DI MANFREDONIA

Punto di Informazione e accoglienza a cura di Daunia Tur

Ore 16.00 | Viale G. Di Vittorio da ex Mattatoio a Via Parco Pellegrino

RADUNO DEI PARTECIPANTI

ORE 17.00 | PARTENZA DELLA GRAN PARATA

APRE LA SFILATA LA REGINETTA DEL CARNEVALE DI MANFREDONIA ACCOMPAGNATA DALLE ALTRE MISS E DALLE MAJORETTES UFFICIALI DEL CARNEVALE DELLA SCUOLA DI ARTI SCENICHE MY DANCE DI RITA VACCARELLA. SPECIAL GUEST: GUILLERMO MARIOTTO

PERCORSO

Viale G. Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare N. Sauro, arrivo in Largo Diomede

DIRETTE STREAMING

Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino.net, Rete Smash e Stato Quotidiano

BIGLIETTI TRIBUNE SU: www.carnevaledimanfredonia.org/negozio

Dalle 19.00 alle 22.00 | InfoPoint Turistico Piazzetta Mercato

“TANTO PER SORRIDERE…!”

Mostra di vignette e pesca gratuita di barzellette a cura di Paolo Riccardi

Ore 21.00 | Largo Diomede

BATTITO COLORATO

Spettacolo musicale con dj set e musica live a cura di Dominik e Lulù Eventi

LUNEDÌ 3 MARZOOre 16.30 | Teatro Lucio Dalla, Via della Croce 14

20 MINUTI CON IL TUO CARNEVALE

Storica rassegna teatrale carnevalesca

MARTEDÌ 4 MARZO

LUCIO DALLA DAY & GOLDEN NIGHT

Dalle ore 09.30 alle 22.00 | Chiostro di Palazzo San Domenico, Piazza del Popolo 8

L’ORA PIÙ DOLCE: STORIA DI UN LEGAME ETERNO

Mostra Fotografica dedicata a Lucio Dalla a cura della Pro Loco Manfredonia

Ore 10.30 | Auditorium C. Serricchio di Palazzo dei Celestini, Corso Manfredi 24

LUCIO: RICORDI DI UN AMICO TRA LE VIE DI MANFREDONIA

Talk con HER, Felice Sblendorio e Vittoria de Salvia a cura della Pro Loco ManfredoniaOre 18.00 | Largo Diomede

GOLDEN NIGHT DELLE MERAVIGLIE

Esibizione dinanzi al LUC

Ore 18.30 | Viale Miramare, La Rotonda

RADUNO DEI PARTECIPANTI ALLA SFILATA DEI GRUPPI MASCHERATI

Ore 19.00 | PARTENZA DELLA GOLDEN NIGHT DEI GRUPPI MASCHERATI

Sfilata dei Gruppi Mascherati con la partecipazione delle Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella

Percorso: Viale Miramare, L.re Nazario Sauro, arrivo in Largo Diomede con esibizione dinanzi al LUC

Ore 19.00 | Corso Manfredi

SOLENNI FUNERALI DI ZE PÈPPE

Percorso: Partenza Piazza Marconi, Corso Manfredi, Via del Porto

Dalle 19.00 alle 22.00 | InfoPoint Turistico Piazzetta Mercato

“TANTO PER SORRIDERE…!”

Mostra di vignette e pesca gratuita di barzellette a cura di Paolo Riccardi

Ore 21.00 | Largo Diomede

TRIBUTO A LUCIO DALLA

A cura della Pro Loco Manfredonia

VENERDÌ 7 MARZOOre 19.00 | Auditorium C. Serricchio di Palazzo dei Celestini, Corso Manfredi 24

62° VEGLIONCINO DEI BAMBINI

Storico Concorso per mascherine e costumi di Carnevale artigianali. Animazione a cura di Party con Gheghè

SABATO 8 MARZO NOTTE COLORATA

GRAN PARATA DELLE MERAVIGLIE, DEI GRUPPI E DEI CARRI ALLEGORICI

Ore 17.30 | Viale G. Di Vittorio da ex Mattatoio a via Parco Pellegrino

RADUNO DEI PARTECIPANTI

ORE 18.00 | PARTENZA DELLA GRAN PARATA NOTTURNA

APRE LA SFILATA LA REGINETTA DEL CARNEVALE DI MANFREDONIA ACCOMPAGNATA DALLE ALTRE MISS E DALLE MAJORETTES UFFICIALI DEL CARNEVALE DELLA SCUOLA DI ARTI SCENICHE MY DANCE DI RITA VACCARELLA

PERCORSO

Viale G. Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare N. Sauro, arrivo in Largo Diomede

DIRETTE STREAMING

Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino.net, Rete Smash e Stato Quotidiano

BIGLIETTI TRIBUNE SU: www.carnevaledimanfredonia.org/negozio

Dalle 19.00 alle 22.00 | InfoPoint Turistico Piazzetta Mercato

“TANTO PER SORRIDERE…!”

Mostra di vignette e pesca gratuita di barzellette a cura di Paolo Riccardi

Ore 20.00 | Centro Storico

NOTTE COLORATA DEL CARNEVALE

Prende vita la notte più pazza della Puglia con animazione, divertimento, musica e degustazioni nelle vie più belle del centro storico della città

Ore 21.00 | Piazza Papa Giovanni XXIII

NOSTALGIA 90

Grande spettacolo con il Party Anni Novanta più famoso d’Italia

SABATO 9 MARZO Ore 10.00 | Piazza del Popolo

BUONE PRATICHE DI PRIMO SOCCORSO

Dimostrazioni manovre di primo soccorso a cura di Croce Rossa Italiana- Comitato di Manfredonia

Ore 19.00 | Piazza del Popolo

ROTTURA DELLA PENTOLACCIA

Animazione a cura di Party con Gheghè e in collaborazione con i ragazzi dell’ANFFAS

Ore 18.30 | CineTeatro San Michele, Piazza San Michele 1

CLOSING PARTY

Cerimonia di consegna dei trofei dei concorsi 2025, con la partecipazione di tutti i protagonisti di FUTURA! 71a edizione del Carnevale di Manfredonia

VENERDÌ 14 MARZO

Ore 19.30 | Infopoint Turistico Piazzetta Mercato

PREMIAZIONI CONCORSO FOTOGRAFICO

* * *

MANFREDONIA IN TOUR

Ogni giorno visite guidate ed escursioni a cura di Daunia Tur

Raffaele 340.1052608 –Giuseppe 348.8137728

e-mail: info@dauniatur.it

CONCORSO FOTOGRAFICO IL CARNEVALE DI MANFREDONIA 2025

A Carnevale ogni foto vale, partecipa ai nostri contest fotografici!

Matteo: 346.1307363 | Pasquale: 339.7815633

contestcarnevalemanfredonia@gmail.com