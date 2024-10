Ecco dove pioverà di più tra sabato e domenica

Attesa pioggia per il prossimo weekend e gli accumuli maggiori si concentreranno tra le giornate di sabato e domenica. Ma ecco dove!

Il fronte temporalesco in arrivo entro le prime ore di sabato 19 all’estremo sud provocherà forti e pericolosi nubifragi sulla Sicilia, in lento movimento verso la Calabria jonica. Ad essere colpito secondo molti modelli, ripresi da MeteoLive, sarà inizialmente il Palermitano, poi la parte meridionale ed orientale dell’isola, per poi coinvolgere tutto il settore jonico della Calabria sino al Crotonese.

Tra la seconda parte di sabato e la domenica mattina, i temporali marittimi potrebbero determinare accumuli molto rilevanti, anche se il grosso dei fenomeni viene visto in mare ma in successivo movimento anche verso il Tarantino e il Leccese in Puglia.

Il maltempo potrebbe colpire tutto l’Adriatico fino al Triveneto per poi attenuarsi nella giornata di lunedì 21 ottobre.