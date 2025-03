E vissero per sempre… nel loro pantano! Il matrimonio a tema Shrek

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una coppia ha deciso di sposarsi a tema Shrek. Il matrimonio da fiaba di Nathan e Amanda.



C’era una volta una coppia che desiderava un matrimonio da fiaba, ma non nel senso tradizionale. Niente castelli sfarzosi né principi azzurri. Il sogno di Amanda e Nathan era vivere un giorno speciale nel magico mondo da Shrek! Così, vestiti da Shrek e Fiona, circondati da amici e parenti mascherati da personaggi delle fiabe, si sono giurati amore eterno in un’atmosfera unica e divertente. L’amore in fondo non ha bisogno di castelli dorati: basta trovare qualcuno da scegliere ogni giorno e con cui sorridere una vita intera. Dalle decorazioni verdi al banchetto ispirato alla palude, ogni dettaglio era perfettamente a tema. “E vissero felici e contenti… nel loro pantano”!