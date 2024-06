✍️ È un Manfredonia Calcio sempre più Forte.

🔹 La società biancoceleste ufficializza il rinnovo del granitico difensore centrale classe ‘98, andando a confermare la spina dorsale della squadra che nella stagione 23/24 ha ben figurato nel difficile girone H della serie D e capace di centrare la salvezza diretta rispetto ad un’agguerrita concorrenza.

🔹 Francesco Forte, con la firma apposta sul contratto alla presenza del patron Gianni Rotice, dunque resta a Manfredonia, dove lo scorso anno ha disputato ben 26 partite dando qualità, solidità e sicurezza alla retroguardia biancoceleste.

🔹 L’esperto difensore campano, può già vantare un curriculum professionale di tutto rispetto. Ha mosso i suoi primi passi calcistici nella Paganese, per poi giocare nell’under 19 del Pescara e dell’Atalanta. Approda in serie D, giocando con società blasonate, tra cui Casertana in Lega Pro, Fidelis Andria, Messina, Molfetta, Afragolese ed Avezzano.

🔹 La stagione 24/25 del Manfredonia Calcio 1932 parte all’insegna di grandi e solide certezze.