“E…state con noi 2024”, campagna di sicurezza stradale a Manfredonia

“E…STATE CON NOI 2024”

– CAMPAGNE DI SICUREZZA PROMOSSE DALLA POLIZIA STRADALE –

Domani, nelle ore pomeridiane e serali, appuntamento a Manfredonia.

Sarà presente anche la Lamborghini Urus utilizzata per il trasporto di organi ed emoderivati.

L’evento si terrà in Piazza Re Manfredi, sarà presente il camper azzurro, mezzo rappresentativo della Polizia Stradale dotato di una vera e propria aula multimediale dove sarà possibile assistere alla proiezione di vari filmati, provare un simulatore di guida e testare i propri riflessi in un percorso dove, in prima persona, sarà possibile comprendere cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti.

A bordo, sarà presente personale specializzato che illustrerà la finalità delle campagne itineranti di sicurezza stradale “E…state con noi 2024” volta a diffondere la guida sicura promossa dalla Polizia di Stato in tutta Italia.

Sarà presente, inoltre, la Lamborghini Urus, il super Suv performante utilizzato dalla Polizia di Stato in casi di emergenza per il trasporto di organi ed emoderivati.