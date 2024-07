E se il Manfredonia ci provasse per Cristian Totti?

I sogni spesso trovano realizzazione, basta rincorrerli.



È una ipotesi suggestiva ma mi è balenata nelle mente, ad onore del vero, non oggi ma un mese fa’, allorquando, il figlio primogenito del grande fuoriclasse della Roma, Francesco Totti, dopo la esperienza dello scorso anno nel settore giovanile nel Rajo Vallecano, di ritorno in Italia, veniva associato alla società Avezzano Calcio, militante nel campionato nazionale di Serie D.



Classe 2005, esterno di attacco, ripartirebbe dalla serie D per farsi le ossa nel difficile campionato che tra qualche mese ripartirà. Sarebbe bello ed intrigante nello stesso tempo se potesse misurarsi nel girone più difficile d’Italia, appunto, quello del girone H.



Non e’ noto se abbia firmato per la società abruzzese, destinataria, in questi giorni, da quanto appreso dagli organi di stampa, di notizie giudiziarie turbolente che hanno investito presidente e vice presidente.



Semmai il calciatore non abbia ancora firmato per l’Avezzano, un pensierino o meglio un tentativo concreto per assicurarsi le prestazioni sportive andrebbe fatto. Sarebbe un acquisto sui generis, il giovanissimo figlio di un fuoriclasse del calcio, che avrebbe dalla sua la piazza giusta per poter maturare ed evidenziare senza il clamore mediatico delle grosse piazze le proprie qualità tecniche, sotto la supervisione del campionissimo padre.

È inutile negare che potrebbe essere anche una grande operazione non solo sportiva ma di marketing commerciale per la società ed il main sponsor Vitulano Drugstore C5. Sognare non costa nulla, semmai dovesse concretizzarsi, naturalmente, i benefici verrebbero vissuti dalla scuola calcio e settore giovanile che comincerebbero a vivere prima di tutto idealmente la favola di Cristian Totti, a portata di mano ma soprattutto di calcio.



Antonio Castriotta