Manfredonia – La magnifica e libera “Acqua di Cristo” – offre il mare ai bagnanti; al costo zero – praticamente gratis…acque libere per tutti. Accorrete gente – se potete non state troppo avvicinati – non bucate gli scogli per mettere gli ombrelloni… usiamo le mani per nuotare – costudiamo questo patrimonio libero; dove non occorrono soldi – per usufruire dei servizi della natura – come e quando ci è stata donata. E pertanto abbiamo perso già una massa di scoglio…anima nostra.







di Claudio Castriotta