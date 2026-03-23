È nato il figlio di Alex Belli e Delia Duran: l’annuncio sui social emoziona i fan

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Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori. Nella mattina di lunedì 23 marzo è nato il piccolo Gabriel, il loro primo figlio. L’annuncio è arrivato direttamente sui social, dove la coppia ha condiviso le prime immagini del neonato con i fan.

Alex Belli e Delia Duran annunciano la nascita del figlio Gabriel

Grande emozione per Alex Belli e Delia Duran che sono ufficialmente diventati mamma e papà. Il piccolo Gabriel è nato lunedì 23 marzo alle ore 9:53 presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

La coppia ha condiviso la notizia attraverso il proprio profilo Instagram pubblicando alcuni scatti molto emozionanti: la manina del bambino, il braccialetto con il suo nome e alcuni dettagli dei primi momenti dopo la nascita.

L’annuncio sui social: le prime foto del piccolo Gabriel

Solo poche ore prima del parto, Delia Duran aveva pubblicato alcune immagini dell’ultimo periodo di gravidanza. I due hanno raccontato ai fan ogni fase di questo percorso, spesso anche con ironia e leggerezza.

Negli ultimi giorni prima della nascita, infatti, Alex Belli aveva condiviso alcuni video divertenti in cui si mostrava mentre montava il passeggino o si preparava simbolicamente al ruolo di papà. Un modo per coinvolgere i follower e condividere l’emozione dell’attesa.

Il desiderio di diventare genitori dopo il Grande Fratello Vip

La coppia desiderava un figlio già da tempo. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Alex Belli e Delia Duran avevano più volte raccontato di voler allargare la famiglia.

In alcune interviste, l’attore aveva spiegato che i due stavano valutando anche la possibilità di ricorrere alla fecondazione assistita. Alla fine, però, non ce n’è stato bisogno: la gravidanza è arrivata naturalmente, come hanno raccontato con grande emozione.

Alex Belli e Delia Duran oggi: una nuova vita da genitori

Con la nascita di Gabriel, la coppia apre ufficialmente un nuovo capitolo della propria vita. Dopo anni di amore, difficoltà e momenti vissuti sotto i riflettori, Alex Belli e Delia Duran possono finalmente festeggiare la nascita del loro primo figlio.