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Il cinema italiano perde uno dei suoi autori più celebri e controversi. Tinto Brass, regista che ha legato il proprio nome a film come Paprika, Monella e Così fan tutte, è morto a Roma all’età di 93 anni. La notizia della scomparsa ha rapidamente fatto il giro del Paese e ha riportato l’attenzione sulla lunga carriera di un autore che ha segnato il cinema erotico italiano e internazionale. A comunicare il decesso sono stati i familiari, che hanno anche annunciato l’intenzione di celebrare i funerali in forma privata. Chi era Tinto Brass? Quali sono state le cause della morte? E chi sono la moglie e i figli del regista?

Tinto Brass morto a 93 anni: cosa si sa sulle cause del decesso

Tinto Brass, all’anagrafe Giovanni Brass, si è spento nella mattinata del 4 novembre a Roma all’età di 93 anni. Nato a Milano il 26 marzo 1933, aveva attraversato oltre sessant’anni di carriera nel mondo del cinema, diventando uno dei registi italiani più conosciuti anche all’estero.

La famiglia ha confermato la notizia della morte senza rendere note, al momento, le cause ufficiali del decesso. Negli ultimi anni il regista aveva affrontato diversi problemi di salute e conduceva una vita sempre più riservata lontano dai riflettori.

I familiari hanno inoltre fatto sapere che l’ultimo saluto si svolgerà con una cerimonia strettamente privata.

Chi è la moglie Caterina Varzi e chi sono i figli del regista

Accanto a Tinto Brass c’era la moglie Caterina Varzi, con la quale condivideva la vita da molti anni. I due si erano sposati nel 2017 dopo una lunga relazione iniziata nel 2007.

Negli ultimi anni Caterina Varzi aveva spesso parlato pubblicamente delle condizioni di salute del marito e delle difficoltà affrontate a causa dell’età avanzata.

Il regista lascia anche i figli Beatrice Brass e Bonifacio Brass, nati dal matrimonio con la sua prima moglie, Carla Cipriani, scomparsa nel 2006. La famiglia è stata la prima a comunicare la notizia della sua morte.

Da Paprika a Monella: i film che hanno reso famoso Tinto Brass

Nel corso della sua carriera Tinto Brass ha firmato alcune delle pellicole più note del cinema erotico italiano.

Tra i titoli che hanno contribuito alla sua fama figurano Paprika, Monella, Così fan tutte, Senso ’45 e Salon Kitty, opere che hanno spesso diviso critica e pubblico ma che hanno costruito un immaginario riconoscibile e molto popolare.

Con il suo stile provocatorio e lontano dalle convenzioni, Brass è riuscito a ritagliarsi un posto unico nella storia del cinema italiano. La sua scomparsa chiude una stagione importante della cinematografia nazionale, lasciando in eredità film che continuano ancora oggi a far discutere e a incuriosire nuove generazioni di spettatori.