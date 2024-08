È andata a ruba la “All You Can Fly”, 10.000 abbonamenti venduti in pochissimi giorni.

WizzAir Prima di Ferragosto aveva lanciato una card per volare su 800 destinazioni al prezzo di 9 euro e 99, seguendo le condizioni dell’offerta.

La “all you can fly” era acquistabile al prezzo di 599 euro, o 499 in fase di lancio fino a Ferragosto, permette di volare verso oltre 800 destinazioni.

In pochissimi giorni sono stati venduti 10mila abbonamenti. Anche se la card non prevede la scelta del posto, né bagaglio in stiva o in cappelliera, ed è concessa solo una piccola borsetta da riporre sotto il sedile.

E le destinazioni per le quali si può usufruire riguardano solamente i collegamenti internazionali.