Due grandi vittorie del Manfredonia U15 e U17

Ultima gara casalinga di grande spessore per la nostra Under 15, che supera il San Pio X con un netto 6-1.

I biancocelesti hanno imposto fin da subito ritmo e qualità, costruendo una vittoria meritata grazie ai gol di Ciuffreda (doppietta), Paloscia, Trigiani, Domenico Castriotta e Cariglia.

Una prestazione convincente per la squadra di mister D’Arienzo e mister Castigliego, che continua a mostrare crescita, personalità e solidità nel proprio percorso stagionale.

Prestazione brillante per la nostra Under 17, che espugna il campo del Punto Foggia imponendosi con un netto 6-1.

In gol Paglione, Spagnuolo, Galiano, Troiano, Facciorusso e Grieco, autori di una prova convincente che ha permesso ai biancocelesti di dominare il match dall’inizio alla fine.

Un successo importante per la squadra di mister Grasso e mister Vergura, che conferma solidità, qualità di gioco e un percorso di crescita costante.