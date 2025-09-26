[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Due comici di fama nazionale a Monte Sant’Angelo per “Riso fa buon sangue”

In occasione della Festa Patronale

MONTE SANT’ANGELO – Promuovere la donazione di sangue e di plasma attraverso uno spettacolo comico. È l’obiettivo di “Riso fa buon sangue”, l’iniziativa di AVIS che sta facendo registrare un grande successo in tutta Italia. Il 29 settembre, in occasione della festa patronale di San Michele Arcangelo, questo spettacolo arriva anche a Monte Sant’Angelo, grazie alla sezione locale AVIS, presieduta da Antonio Rinaldi, con il patrocinio di AVIS Provinciale di Foggia, guidata da Alessandro Giallella.

Una serata all’insegna della comicità con due ospiti d’eccezione: Max Cavallari dei Fichi d’India e Paolo Franceschini, direttamente dal palco di Colorado. “È una splendida iniziativa per avvicinare i giovani e gli adulti a questa pratica virtuosa, che è la donazione di sangue e plasma – ha detto Antonio Rinaldi – ed è finanziata grazie allo splendido gesto che è periodicamente i nostri volontari svolgono. Oltre ad AVIS Provinciale – ha aggiunto Rinaldi – voglio ringraziare Antonio Renzulli, presidente del comitato per la festa patronale e tutti i soci”.

L’appuntamento è per il 29 settembre 2025 a Monte Sant’Angelo in Piazza de Galganis alle ore 22:30.

IL TOUR. “Riso Fa Buon Sangue” è nato dall’idea di utilizzare la comicità come strumento per abbattere le barriere e le paure legate alla donazione di sangue. L’ideatore del progetto, Enrico Cibotto, ha avuto un’intuizione brillante: perché non utilizzare il cabaret e lo spettacolo per trasmettere un messaggio così importante? Così, nel 1990, è nato il primo spettacolo, che ha subito riscosso un grande successo. Da allora, il progetto è cresciuto esponenzialmente, coinvolgendo comici di fama nazionale e internazionale e raggiungendo migliaia di persone in tutta Italia.