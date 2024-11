Dritto e Rovescio, puntata del 28 novembre: gli ospiti di stasera

La stagione televisiva 2024-2025 di Mediaset è stata caratterizzata dal ritorno di Dritto e Rovescio su Rete 4. Il celebre talk show, giunto alla sua settima edizione, vede ancora una volta alla conduzione il giornalista Paolo Del Debbio. La trasmissione si conferma un appuntamento imperdibile, con nuove interviste a protagonisti del mondo politico e non solo, oltre a dibattiti accesi con ospiti ed esperti. Curiosi di scoprire tutte le novità della puntata che sarà trasmessa stasera 28 ottobre? Continuate a leggere!

Dritto e Rovescio: anticipazioni puntata 28 novembre

La puntata di Dritto e Rovescio si apre con un approfondimento dedicato alla rivolta sociale scoppiata nel quartiere Corvetto di Milano, in seguito alla tragica morte di Ramy Elgaml, un giovane diciannovenne di origine egiziana, rimasto vittima di un incidente in scooter durante un inseguimento con i Carabinieri lo scorso lunedì. Si parlerà poi di economia, affrontando temi di grande attualità come il caro consumi e le crescenti difficoltà economiche degli italiani, aggravate dall’avvicinarsi delle festività natalizie. Tra le curiosità della serata, una riflessione sul futuro delle tradizioni culinarie natalizie: il panettone prodotto con farina di insetti sarà davvero il prossimo passo nell’evoluzione dell’industria alimentare? Il momento clou della serata sarà l’intervista esclusiva di Paolo Del Debbio ad Andrea Giambruno, come anticipato da TvBlog. Nel corso del dibattito interverranno ospiti di spicco come Maurizio Gasparri, Simona Malpezzi, Diana De Marchi, Maurizio Lupi, Leonardo Donno, Isabella Tovaglieri e Michela Vittoria Brambilla, pronti a confrontarsi sui temi caldi dell’attualità.

Andrea Giambruno, uno degli ospiti di Paolo Del Debbio