Dramma nel barese: tre ciclisti investiti da un'auto, morti sul colpo

Il grave incidente è accaduto nei pressi di Terlizzi, dove nella giornata di ieri un’auto ha travolto tre ciclisti sulla provinciale 231 di Bari. Secondo le ultime ricostruzioni, questi ultimi stavano pedalando verso Monopoli quando, lungo la carreggiata, l’auto di grossa cilindrata li ha colpiti violentemente.

Quattro le vittime totali, ma per tre di loro non c’è stato nulla da fare.

Il conducente del veicolo, un 32enne di Corato, è rimasto ferito dopo l’impatto contro un guardrail ed è stato trasportato in ospedale in stato di choc e in codice rosso, ma è inevitabilmente indagato per pluriomicidio stradale.

Presente anche un testimone oculare, il quale ha dichiarato: “Ho sentito un rumore assordante, ho girato la testa e ho visto l’auto che andava a tutta velocità verso di loro. È stato terribile.”

Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto, da chiarire se causata da effetti di alcol e sostanze stupefacenti o dall’uso dello smartphone. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le indagini necessarie.