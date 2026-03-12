[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Doppia soddisfazione per il settore giovanile del Manfredonia Calcio

Lunedì 9 marzo 2026, presso l’Hotel Barion di Bari-Torre a Mare, si è tenuto l’importante incontro istituzionale indetto dal Comitato Regionale Puglia LND, dedicato alle società del settore giovanile. L’evento, svoltosi alla presenza delle massime cariche federali regionali, ha rappresentato la cornice ideale per celebrare le eccellenze del calcio giovanile pugliese.

In questo contesto di alto rilievo, il Manfredonia Calcio 1932 è stato premiato ufficialmente come Vincitore del Girone B del Campionato Regionale Under 17 (Stagione 2024/2025). A ritirare il trofeo è stato Antonio Rotice, ricevuto dal Presidente della LND Puglia, Vito Tisci.

La società intende esprimere il più profondo orgoglio per questo riconoscimento, che premia la qualità della programmazione tecnica e la crescita del proprio vivaio. Un successo che non sarebbe stato possibile senza l’impegno corale di tutte le componenti:

Lo Staff Tecnico di mister Vittorio Telera: per la guida sapiente e la professionalità dimostrata nel percorso di formazione degli atleti.

I Ragazzi: i veri protagonisti in campo, che con sacrificio e dedizione hanno onorato i colori biancoazzurri.

La cerimonia ha visto la partecipazione di un parterre d’eccezione, tra cui il Coordinatore Federale SGS Antonio Quarto, i responsabili del Calcio a 5 e Femminile Biagio Capriati e Pasquale Miccolis, oltre ai rappresentanti di AIAC e AIC, Saverio Abbinante e Marco Piccinni, e i vertici della giustizia sportiva e arbitrale regionale.

Due di quei ragazzi che hanno fatto parte del gruppo Under 17, oggi sono protagonisti di un’altra ottima notizia per il settore giovanile del Manfredonia Calcio 1932.

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficialmente convocato due dei nostri talenti dell’Under 19 per il raduno della Rappresentativa Girone “H”:

Pietro D’Arienzo, centrocampista col “vizio del gol”, già a quota 5 reti in questa stagione.

Michelangelo Berardinetti, attaccante d’area di rigore, autore di 4 gol finora.

I ragazzi sono attesi lunedì 16 marzo alle ore 14:00 presso lo Stadio Comunale “San Sabino” di Canosa di Puglia per una seduta di allenamento ed una gara amichevole in vista della Juniores Cup 2025/2026.