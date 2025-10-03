[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo il primo freddo arriva anche la prima ottobrata?

Dopo il primo freddo sulla Puglia, è già tempo di parlare della prima ottobrata.

Secondo MeteoLive, ad inizio della prossima settimana è confermato il ritorno dell’anticiclone su tutta Italia e sull’Europa centro-occidentale: si tratterà dell’anticiclone delle Azzorre che porterà sul Mediterraneo masse d’aria più tiepide provenienti dall’Atlantico subtropicale.

Pertanto andremo incontro ad un netto aumento delle temperature, soprattutto nei valori massimi su tutto lo Stivale. Continuerà a far piuttosto freddo di notte e all’alba, ma è assolutamente normale nel mese di ottobre in un contesto di alta pressione e cieli sereni.

Ovviamente si parla di temperature massime sui 24-25 gradi e non di 30 gradi, siamo pur sempre ad ottobre.

Questa fase mite potrebbe durare fino all’11 ottobre.