Dopo il maltempo nuova ondata di caldo?

Come abbiamo ampiamente detto, il caldo sta per battere in ritirata tra domenica 18 e martedì 20 agosto grazie da una bordata temporalesca che questa volta potrebbe colpire in modo più severo le nostre zone costiere tirreniche ed adriatiche, con nubifragi anche di grande rilevanza.

E poi?

Da giovedì 22 agosto spazio di nuovo all’anticiclone con temperature oltre le medie stagionali.

Tutto questo, secondo le ultime indicazioni, dovrebbe durare almeno fino a martedì 27 agosto.