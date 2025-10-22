Eventi ManfredoniaManfredonia

Donne e Antimafia – Dieci coraggiose protagoniste della lotta contro la mafia. Doppio appuntamento a Manfredonia

Graphic novel di Valeria Scafetta

Illustrazioni di Alma Velletri – Edizioni Beccogiallo

Promossa da Avviso Pubblico

MANFREDONIA – DOPPIO APPUNTAMENTO

Domenica 26 ottobre 2025

Ore 18:30

📍Auditorium Cristanziano Serricchio, Manfredonia

Con la partecipazione in collegamento di Agnese Moro

Intervengono: l’autrice, Valeria Scafetta

Daniela Marcone, referente nazionale per l’Area Memoria di Libera

Lunedì 27 ottobre 2025

Ore 10:00

📍Teatro Lucio Dalla, Manfredonia

Incontro con gli studenti e le studentesse degli Istituti Comprensivi di Manfredonia

📚 L’iniziativa è parte della rassegna “Orizzonti di Giustizia”,

promossa da Comune di Manfredonia, Avviso Pubblico, Libera.

Un evento aperto alla cittadinanza e alle scuole, per riflettere insieme su legalità, diritti e coraggio civile attraverso le storie vere di dieci donne impegnate nella lotta alle mafie

