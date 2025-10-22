Donne e Antimafia – Dieci coraggiose protagoniste della lotta contro la mafia. Doppio appuntamento a Manfredonia
Graphic novel di Valeria Scafetta
Illustrazioni di Alma Velletri – Edizioni Beccogiallo
Promossa da Avviso Pubblico
MANFREDONIA – DOPPIO APPUNTAMENTO
Domenica 26 ottobre 2025
Ore 18:30
Auditorium Cristanziano Serricchio, Manfredonia
Con la partecipazione in collegamento di Agnese Moro
Intervengono: l’autrice, Valeria Scafetta
Daniela Marcone, referente nazionale per l’Area Memoria di Libera
Lunedì 27 ottobre 2025
Ore 10:00
Teatro Lucio Dalla, Manfredonia
Incontro con gli studenti e le studentesse degli Istituti Comprensivi di Manfredonia
L’iniziativa è parte della rassegna “Orizzonti di Giustizia”,
promossa da Comune di Manfredonia, Avviso Pubblico, Libera.
Un evento aperto alla cittadinanza e alle scuole, per riflettere insieme su legalità, diritti e coraggio civile attraverso le storie vere di dieci donne impegnate nella lotta alle mafie