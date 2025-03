[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Donne al lavoro: strategie per rompere le barriere”

8 MARZO – DONNE AL LAVORO: STRATEGIE PER ROMPERE LE BARRIERE

Un incontro promosso dalle Donne Democratiche di Foggia per discutere di occupazione femminile e parità nel mondo del lavoro.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, le Donne Democratiche di Foggia organizzano un incontro pubblico dal titolo “Donne al lavoro: strategie per rompere le barriere”, in programma sabato 8 marzo alle ore 17:30 presso il Circolo PD di Foggia, in via Matteotti 32.

Un momento di confronto aperto alla cittadinanza, per analizzare le difficoltà che ancora oggi le donne incontrano nel mondo del lavoro e per discutere di soluzioni concrete a livello locale e nazionale.

Dopo i saluti della sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, interverranno:

Lia Azzarone , Presidente del Consiglio Comunale di Foggia

, Presidente del Consiglio Comunale di Foggia Madia D’Onghia , Ordinaria di Diritto del Lavoro all’Università di Foggia

, Ordinaria di Diritto del Lavoro all’Università di Foggia Mario Cagiano , Delegato alle politiche di genere del Comune di Foggia

, Delegato alle politiche di genere del Comune di Foggia Magdalena Jarczcak , Segretaria confederale CGIL

, Segretaria confederale CGIL Alice Amatore , Assessora alla Cultura del Comune di Foggia

, Assessora alla Cultura del Comune di Foggia Maria Grazia Cardini , Imprenditrice (Merli – Foggia)

, Imprenditrice (Merli – Foggia) Paola Parisi , Presidente Confapi

, Presidente Confapi Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione Puglia

Sarà l’occasione per ascoltare esperienze, dati e proposte, mettendo in rete amministratrici, esperte, imprenditrici e sindacaliste per costruire nuove opportunità per le donne.

Le Donne Democratiche di Foggia invitano tutta la cittadinanza a partecipare per dare il proprio contributo e rendere questo confronto ancora più ricco e significativo.