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Donne al comando: Filomena Sacco, esponente dell’agroalimentare pugliese, si racconta al TgR

Manfredonia, 19 maggio 2026 – Ha fatto tappa nel foggiano “Donne al Comando”, l’apprezzata rubrica del TGR Puglia dedicata alle storie di leadership femminile. Nell’appuntamento odierno, la giornalista Maria Grazia Lombardi ha intervistato Filomena Sacco, dirigente Fimagri, Presidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Puglia, una delle poche figure femminili nella rappresentanza del settore.

Cresciuta nel mondo dell’agroalimentare, la Sacco ha iniziato il suo intervento ripercorrendo le tappe fondamentali della nascita di Fimagri, fondata nel 2004 su iniziativa di un gruppo di coltivatori pugliesi, che dopo aver condiviso esperienze e progetti, ha deciso di partecipare direttamente alla valorizzazione dei prodotti della terra.

Grazie alla passione per il lavoro agricolo, il forte legame con il territorio, le specifiche competenze e la continua ricerca di innovazione, la Fimagri si propone come azienda specializzata per la produzione di ortaggi e riunisce in un’unica struttura oltre cento aziende agricole.

“Per poter competere su un mercato pesante come quello odierno, bisogna puntare

sulla crescita delle Filiere”, ha dichiarato la Sacco nel corso dell’intervista, offrendo poi una profonda riflessione sul ruolo della donna nel mondo del lavoro e sulla conciliazione con l’importante fase della maternità.

La Fimagri desidera esprimere il più vivo ringraziamento alla redazione del TGR Puglia e, in modo speciale, alla giornalista Maria Grazia Lombardi, per aver condotto l’intervista con straordinaria professionalità, sensibilità e con domande puntuali che hanno permesso di raccontare la nostra realtà e accendere i riflettori su tematiche cruciali per il comparto.

L’intervista completa è disponibile sui canali ufficiali e sul sito web del TGR Puglia all’interno della rubrica “Donne al Comando”.