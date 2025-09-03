Donna muore investita dopo aver attraversato la S.P. Bitritto-Bari

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tragedia avvenuta ieri sera verso le 22:30 sulla Strada Provinciale Bitritto-Bari, all’altezza dello stadio San Nicola: una donna di 40 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la carreggiata.

Stando alle ultime ricostruzioni, sembra che la donna, di origini georgiane, fosse priva di documenti al momento del ritrovamento e che la sua identità sia stata di conseguenza accertata solo nel corso della notte.

Inutile seppur immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno constatato il decesso della donna a causa del tremendo impatto. Il conducente del veicolo, subito dopo l’incidente, ha allertato i soccorsi ed è stato successivamente sottoposto a test tossicologici per alcol e sostanze stupefacenti, risultando però negativo.

In attesa di ulteriori indagini e della completa ricostruzione della dinamica, il mezzo e il cellulare del guidatore sono stati posti sotto sequestro.