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Donato dispositivo per elettroencefalografia neonatale alla Struttura Complessa di Neonatologia e TIN del Policlinico Foggia

Strumentazione dedicata all’elettroencefalografia neonatale è stata donata alla Struttura Complessa di Neonatologia e TIN del Policlinico Foggia, diretta dal Dott. Gianfranco Maffei, dagli Agricoltori di Capitanata – Monti Dauni e Tavoliere, dalla famiglia Prencipe e dall’Associazione F.A.S.NE, nella persona del Dr. Vittorio Postiglione.

La nuova apparecchiatura rappresenta un importante supporto per l’attività clinica e assistenziale della Terapia Intensiva Neonatale, consentendo di migliorare il monitoraggio e la valutazione della funzionalità cerebrale nei neonati, in particolare nei pazienti più fragili e critici.

Questo significativo gesto di solidarietà testimonia la grande attenzione del territorio e delle realtà associative nei confronti della salute dei più piccoli e contribuisce al potenziamento delle tecnologie diagnostiche a disposizione della struttura.

La Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Foggia esprime il più sentito ringraziamento ai donatori per la sensibilità e la vicinanza dimostrate nei confronti dell’assistenza neonatale.