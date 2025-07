Donano un macchinario per lo scongelamento rapido di plasma e cellule staminali al Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grazie a questo nuovo strumento sarà possibile decongelare le sacche di materiale biologico in modo più veloce e sicuro

La Sezione di Foggia dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) ha donato al reparto di Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza un nuovo macchinario per lo scongelamento di sacche di plasma, cellule staminali e altro materiale biologico, criopreservate in azoto liquido, utilizzate per le cure oncologiche.

«Grazie a questo nuovo strumento – spiega Matteo Steduto, coordinatore infermieristico del Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo – sarà possibile decongelare le sacche in modo più veloce e sicuro. Il nuovo apparecchio, infatti, ci permetterà di controllare e monitorare su un display tutte le fasi di scongelamento delle sacche contenenti cellule staminali per trapianto autologo e allogenico e anche per eventuali future cellule CAR-T».

«L’Ail Foggia nasce per offrire aiuto e supporto ai pazienti oncoematologici del territorio di Foggia e provincia – afferma la vice presidente, Luigia Auciello –. Con i fondi raccolti dalla vendita delle uova di Pasqua e delle stelle di Natale nelle piazze abbiamo potuto acquistare questo macchinario e scelto di donarlo al Reparto di Pediatria Oncologica di Casa Sollievo per aiutare i bambini e le famiglie che scelgono l’Ospedale di Padre Pio».

«A nome di tutto il nostro Reparto – conclude Anita Spirito, medico responsabile del Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo – desidero ringraziare tutta la sezione Ail Foggia ODV per questo prezioso dono, che contribuirà a rendere sempre più ottimali e sicure le cure che quotidianamente offriamo ai nostri bambini».

Al termine della visita in Reparto, la vice presidente Luigi Auciello, accompagnata da due consiglieri della sezione Ail Foggia, ha consegnato a tutti i bambini presenti sia in Reparto che nel DH oncologico un sacchetto contenente gadget personalizzati Ail e dolcetti.