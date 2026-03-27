“Dona che ti torna” a Manfredonia

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DONA CHE TI TORNA

DOMENICA 29 MARZO 2026 TORNA LA CAMPAGNA DI DONAZIONE SANGUE DI CROCE ROSSA ITALIANA.

Il Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana annuncia la prossima Giornata di donazione: DOMENICA 29 MARZO 2026, dalle 08.00 alle 12.00, presso il Centro Trasfusionale dell Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia.

Ogni giorno migliaia di persone sono a rischio cure per mancanza di sangue; per questo ce bisogno che ciascuno faccia la sua parte.

PERCHE DONARE Diventare donatore e un gesto di solidarieta per gli altri ed e utile per se stesso.

Il sangue e indispensabile nelle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere, nella maggior parte degli interventi chirurgici, incidenti e trapianti d organo, nella cura delle malattie croniche oncologiche ed ematologiche.

Il plasma serve a produrre medicinali salvavita, i cosiddetti plasmaderivati, come l albumina o le immunoglobuline.

CHI PUO DONARE Chi ha dai 18 ai 65 anni, e in buone condizioni di salute, non ha abitudini di vita a rischio, pesa almeno 50 kg.

Donare sangue e un atto di generosita ma, soprattutto, e un contributo indispensabile per la nostra comunita.

Ti ricordiamo che si puo donare il sangue se:

si e in buone condizioni di salute;

il peso corporeo e superiore a 50 kg;

se si dona per la prima volta bisogna avere un eta compresa tra i 18 ed i 65 anni;

la pressione arteriosa massima deve essere compresa tra 110 e 180 mmHg e la minima tra 50 e 100 mmHg;

il polso arterioso ritmico deve essere compreso tra i 50 e i 100 battiti al minuto;

non sono presenti patologie croniche, alterazioni agli organi interni (es. fegato, cuore, ecc.), patologie infettive trasmissibili (es. AIDS, epatiti, ecc.);

e raccomandato, prima di donare il sangue, di consumare per colazione solo acqua, te, caffe, biscotti secchi.

Sono assolutamente da evitare latte e derivati (yogurt, creme, formaggi) e alimenti grassi (salumi, creme spalmabili).

ATTENZIONE: se vuoi diventare donatore comunicaci la tua adesione mandando un messaggio (anche Whatsapp) ai numeri: +39 3381757095 / +39 3791614469 / +39 3792292223.

Approfondite seguendo questo link https://cri.it/cosa-facciamo/salute/donazione-sangue

Sempre ovunque per chiunque!