Domenico La Marca: “Mai menzionata la presenza di vincoli di natura ambientale in zona PIP-D46”

Conosciamo bene tutte le criticità presenti nella zona industriale PIP – D46 che impediscono lo sviluppo della stessa.

Tra queste, tuttavia, non è stata mai menzionata durante questa campagna elettorale, una delle criticità più rilevante: la presenza dei vincoli di natura ambientale SIC e ZPS ricadente in parte della stessa.

Si tratta di quei vincoli ambientali di Rete Natura 2000 di derivazione anche comunitaria e della relativa perimetrazione che impedisce di fatto alla predetta area industriale di svolgere appieno la sua funzione.

Si tratta di quei vincoli che, ad esempio, impediscono all’impianto di stoccaggio temporaneo e centro di selezione dei rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata, presente nella sede legale di ASE S.p.a., di entrare in funzione così da completare non solo una gestione completa del ciclo dei rifiuti, ma in grado di determinare anche un alleggerimento del carico fiscale della Tari sulla nostra comunità.

Ebbene, da un attento studio eseguito, è emerso che detti vincoli sono ormai anacronistici; sussistono tutti i presupposti, con l’ausilio della Regione Puglia e dei futuri europarlamentari di riferimento, per rivedere la perimetrazione dell’area vincolata, così come ideata inizialmente, al fine di rendere la suddetta area industriale attrattiva anche per ulteriori insediamenti produttivi e dunque nuovo lavoro.

Durante la nostra amministrazione, ci impegneremo a rimuovere questo ostacolo che impedisce lo sviluppo del nostro territorio. Noi ci crediamo, credete anche voi. Facciamo sviluppo, facciamo lavoro, facciamo futuro!

Domenico La Marca – candidato sindaco