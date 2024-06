Domenico La Marca: “Legalità punto di ripartenza per lo sviluppo di Manfredonia. Denuncerò personalmente illegalità”

La legalità, per me e per la mia coalizione, non è una parola simbolica, ma un valore che orienterà tutta l’azione amministrativa.

Io, a differenza di altri, già in campagna elettorale ho fatto delle scelte: ho allontanato pacchetti di voti poco chiari che, comunque, hanno poi trovato posto in altri schieramenti politici.

Lo sviluppo economico e sociale della nostra Manfredonia non potrà rifiorire se l’amministrazione comunale non ritornerà a incarnare i principi della competenza, della trasparenza, dell’onestà.

Sono molto chiaro e netto su questo tema: io, da Sindaco della città, sarò il primo a denunciare illegalità e atteggiamenti opachi. Bisogna combattere non solo la mafia, ma anche la mafiosità.

Bisogna combattere chi cerca di arricchirsi a discapito dell’interesse comune.

Per questo motivo, ci dobbiamo impegnare a creare degli anticorpi affinché non ci siano più ombre e possibili infiltrazioni.

Questo è il sunto del mio intervento di ieri al dialogo con Daniela Marcone, che ringrazio per la disponibilità e il prezioso intervento; Ugo Galli e Micky de Finis.