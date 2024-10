Domenico La Marca: “La politica al primo posto”

La questione postEnichem è centrale sia per il vuoto lavorativo che ha creato la chiusura della fabbrica ,sia per la scia di disastri che ha causato in termini di lascito di malattia e morte e di impoverimento generale . Sciogliere questo nodo significa non solo risanare l’inquinamento ancora pesante , ma ri/generare quel grande territorio sottratto di fatto alla fruibilità, non solo della popolazione di Manfredonia, ma anche di Monte , Macchia e Mattinata che vi afferiscono.

Guidati da UNA NUOVA VISIONE in grado di spostare lo Sguardo oltre l’ENICHEM verso la RINASCITA DEL GARGANO, è possibile creare UNA NUOVA ALLEANZA se le massime istituzioni riprendono il POSTO CENTRALE che hanno nelle Comunità e se ai cittadini viene data Parola per realizzare una reale partecipazione democratica.

Di questo si parlerà, giovedì, 10 ottobre, alle ore 18.00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Manfredonia, in presenza dei tre Sindaci (Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata) e dell’Arcivescovo di Manfredonia.

L’iniziativa è organizzata dalla “Casa della Salute e dell’Ambiente”, da anni impegnati non solo sui temi specifici, ma soprattutto per far leva e far prefigurare un futuro diverso per il territorio e promuovere uno sviluppo economico sostenibile e un benessere collettivo, in ragione di quelle ferite non ancora sanate prodotte dall’insediamento ENI.

Per fare questo è necessario condividere UN PATTO TRA COMUNI, CHIESA e ASSOCIAZIONI ed aprire un tavolo per discutere, proporre e decidere le azioni necessarie per poter creare vero Futuro . Un’attenzione particolare dovrà essere necessariamente data alla bonifica. A che punto siamo? Cosa si è fatto? Come? Cosa c’è da fare? Non è pensabile che dopo quindici anni ci sia ancora così poca chiarezza. Bisogna aprire una fase nuova, per definire una strategia diversa di intervento con la scelta di un eventuale commissariamento. Il tempo è ora.

PROGRAMMA- Giovedì, 10 ottobre 2024, ore 18.00- Sala del Consiglio Comunale di Manfredonia

Interverranno:

– Padre Franco Moscone, Vescovo dell’Archidiocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo

– la Marca Domenico, Sindaco di Manfredonia

– D’Arienzo Pierpaolo, Sindaco di Monte Sant’Angelo

– Bisceglia Michele, Sindaco di Mattinata