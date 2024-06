Domenico La Marca: “Il futuro è dialogo fra i residenti e le attività commerciali di Manfredonia e Siponto”

In questi ultimi anni si è venuta a creare una situazione spiacevole in città. La contrapposizione tra le attività commerciali e i residenti è una grave problematica che affligge la vita comunitaria di Manfredonia.

Nonostante sia un tema complesso che tocca svariati punti critici, negli ultimi anni ben poco si è fatto per trovare una soluzione accettabile per tutti.

La contrapposizione vede in contrasto il diritto al lavoro delle attività commerciali e, dall’altro lato, il diritto alla salute e al quieto vivere dei residenti.

La nuova amministrazione si dovrà far carico, in maniera operativa e risolutiva, di questo problema.

Per questo motivo, ho in mente di realizzare e di istituzionalizzare un tavolo permanente di concertazione tra attività e residenti coordinato dal Comune di Manfredonia.

Solamente condividendo diritti e doveri, regole e concessioni, con la guida attenta degli amministratori della città, si potrà arrivare a una soluzione che tuteli entrambi i diritti citati.

Una città come Manfredonia deve essere in grado di non precludersi nessuna opportunità turistica o economica, dal centro storico a Siponto, ma non deve mai dimenticare di tutelare il benessere e il quieto vivere dei suoi cittadini.

Troppo spesso, un diritto ha prevalso sull’altro, e questa sovrapposizione si è venuta a creare per la mancanza di operatività politica.

Mi impegno sin da ora, come richiesto da molti cittadini, a risolvere questa problematica atavica e trovare una pronta soluzione condivisa da tutti per il bene dell’intera comunità.