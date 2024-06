Domenico La Marca: “Fare bene l’ordinario, ma immaginare subito lo straordinario per Manfredonia. Mai più una comunità divisa”

Domenico La Marca: “Fare bene l’ordinario, ma immaginare subito lo straordinario per Manfredonia. Mai più una comunità divisa”

I mercati, le grandi realtà produttive del territorio, una periferia come Borgo Mezzanone: nella città che immagino, la città dei diritti e delle opportunità, non ci sarà più una comunità divisa, ma una città unita e corale che lavora, opera e si sforza per migliorare, giorno dopo giorno, un pezzetto del proprio mondo.

In una sfida difficilissima che è l’amministrazione di una città complessa, ma ricca di potenzialità, come Manfredonia siamo chiamati a questo: migliorare l’ordinario e immaginare lo straordinario.

Le due cose, lo ribadisco sempre, sono unite a doppio filo. Dobbiamo lavorare con intensità per risanare fratture, problematiche e difficoltà ataviche della città, ma non ci spossiamo fossilizzare solamente sul passato o sul presente.

Le città che migliorano sono quelle che vivono di futuro, di sguardi lontani lustri, di progettualità che non hanno il fiato corto e che non pensano esclusivamente all’oggi, al contingente, al piccolo cabotaggio politico.

Tutte le persone che incontro mi hanno chiesto questo: riparare in fretta quello che oggi non va, ma direzionare subito lo sguardo in là, oltre.

Io sono pronto per questa sfida: domenica 23 e lunedì 24 scegliamo l’orizzonte più lungo per Manfredonia. Scegliamo di fare futuro, tutti insieme!

Domenico La Marca – Candidato Sindaco