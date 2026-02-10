Domenico D’Alterio sul rapporto con Valentina: “Non è davvero finita, ci stiamo riprovando”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ha fatto non poco discutere il rapporto tra Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo durante la partecipazione di lui all’ultima edizione del Grande Fratello. Lei non riusciva a tollerare il legame che si era creato tra il compagno e Benedetta Stocchi e dopo vari avvertimenti lo ha lasciato.

L’ex gieffino per mesi ha assicurato che tra lui e Benedetta c’era solo una bellissima amicizia e nulla di più, in molti però erano convinti che ci fosse qualcosa di più. Quando Valentina ha messo fine alla loro storia d’amore Domenico D’Alterio aveva detto che avrebbe provato ad aggiustare le cose fuori dalla casa più spiata d’Italia, c’è riuscito? A distanza di qualche mese non sono ancora tornati insieme ufficialmente, nel programma radiofonico Non Succederà Più ha però detto che la rottura non è definitiva.

Riconciliazione in corso tra Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo? Cosa ha detto l’ex gieffino

L’ex gieffino napoletano, riferendosi alla madre di sua figlia, ha rivelato: “Siamo in una fase di chiarimento. Ora stiamo cercando di capire determinate cose. Se ci stiamo riprovando? Sì, da un lato sì”. A detta sua i sentimenti non cambiano da un giorno all’altro, il bene ci sarà sempre e l’amore può aumentare, diminuire o svanire, in questo caso però c’è.

Per l’ennesima volta Domenico D’Alterio ha ribadito che non poteva nascere nulla tra lui e Benedetta Stocchi perché nessuno dei due ha mai avuto malizia. A detta sua alcuni gesti sono stati fraintesi, ma oltre l’amicizia non c’è mai stato nulla tra loro. Ha poi aggiunto: “Ad oggi solo Valentina. O Valentina, o da solo”.