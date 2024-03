Domenica In, ospiti 17 marzo: Mara Venier pronta a stupire il suo pubblico

La prossima puntata di Domenica In, che andrà in onda il 17 marzo, promette di attirare ancora una volta l’attenzione di un pubblico affezionato agli ospiti di Mara Venier. Secondo quanto anticipato da TvBlog, la puntata prevede una lunga e interessante intervista ad Alessandra Mussolini, che parlerà del suo libro “Il gioco del buio”, nel quale rivela i rapporti, anche complessi, con i suoi familiari, con particolare attenzione al difficile rapporto col padre. Non mancheranno le discussioni su Sophia Loren e sulla madre Maria Scicolone. Ospiti di spicco della puntata saranno sicuramente Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi.

Mara Venier riserverà uno spazio speciale alla musica, accogliendo due grandi nomi del panorama italiano: Michele Zarrillo e Amedeo Minghi. Zarrillo, attualmente in tour teatrale con “Cinque giorni da 30 anni”, festeggia i 30 anni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo (1994) con il brano “Cinque giorni”. Accanto a lui, Amedeo Minghi presenterà il suo nuovo album in uscita, che include il singolo “Non c’è vento stasera”, a 40 anni dalla presentazione al Festival di Sanremo del celebre brano “1950”.

Domenica In, gli ospiti di domenica 17 marzo

Ma gli ospiti di Domenica In non finiscono qui, come anticipato da TvBlog. Dopo il tributo alla musica italiana, Mara Venier dedicherà uno spazio al ricordo di Gabriella Ferri, a vent’anni dalla sua scomparsa. In studio saranno presenti il figlio Seva, la cantante Syria e Pino Strabioli, per rendere omaggio all’indimenticabile artista. Infine, per chiudere in bellezza, Max Giusti sarà ospite per parlare del suo programma “Un Boss in incognito” e del suo ultimo lavoro teatrale “Bollicine”, in scena dal prossimo 11 aprile al Sistina di Roma.