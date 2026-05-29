Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, ospiti del 31 maggio 2026: anticipazioni e storie del pomeriggio Rai

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Il pomeriggio di Rai 1 del 31 maggio 2026 si prepara a regalare un’atmosfera vivace e ricca di storie grazie ai due appuntamenti più attesi della domenica: Domenica In e Da Noi a Ruota Libera. Due programmi diversi per stile e ritmo, ma accomunati dalla capacità di raccontare l’attualità attraverso i volti che la animano. Francesca Fialdini torna in onda alle 17.20 con una puntata che promette leggerezza, emozioni e qualche sorpresa, mentre Domenica In continua ad aggiornare la lista degli ospiti che animeranno lo studio di Mara Venier. Il pubblico si prepara così a un pomeriggio televisivo che alterna confidenze, musica, storie di vita e nuovi progetti targati Rai.

Chi entrerà nello studio di Fialdini? Quali racconti porteranno gli ospiti? E quali volti potrebbero arrivare a Domenica In nel corso della diretta? Scopriamolo insieme.

Da Noi a Ruota Libera 31 maggio 2026: gli ospiti di Francesca Fialdini tra spettacolo, ricordi e nuove avventure Rai

La puntata di Da Noi a Ruota Libera del 31 maggio 2026 si apre con due donne che hanno segnato la storia della televisione italiana in modi diversi ma complementari. Pamela Prati, icona dello spettacolo, torna in studio con la sua energia scenica e con quella capacità di raccontarsi che da sempre affascina il pubblico. Accanto a lei, Maria Giovanna Elmi, storica annunciatrice e volto amatissimo della Rai, porta con sé un bagaglio di ricordi e aneddoti che attraversano decenni di televisione.

Il pomeriggio prosegue con l’arrivo di Lorella Boccia e Fabio Gallo, pronti a inaugurare una nuova avventura professionale. Dal 6 giugno, infatti, saranno al timone di UnoMattina Weekly insieme a Giulia Bonaudi, un progetto che accompagnerà gli spettatori per tutta l’estate con notizie, musica e racconti dedicati ai luoghi più affascinanti del Paese. La loro presenza in studio diventa l’occasione per scoprire curiosità, aspettative e retroscena di un programma che si prepara a diventare un punto di riferimento del weekend.

A chiudere la puntata, una storia che tocca corde profonde. Manuel Lombardi, casertano di 49 anni, racconta il percorso che lo ha riportato alle sue radici dopo la perdita del fratello Fabio. La sua scelta di dedicarsi alla produzione di uno dei formaggi più rari al mondo diventa un esempio di resilienza, amore per la terra e capacità di trasformare il dolore in un nuovo inizio. Il racconto di Lombardi si inserisce perfettamente nello spirito del programma, che da sempre alterna volti noti a storie di persone comuni capaci di lasciare un segno.

Domenica In 31 maggio 2026: ospiti in aggiornamento e attesa per la nuova puntata

Mentre Da Noi a Ruota Libera svela il suo parterre, Domenica In mantiene viva l’attesa con la formula ormai consolidata degli “ospiti in aggiornamento”. Mara Venier, come spesso accade, costruisce la puntata passo dopo passo, lasciando spazio a sorprese, ingressi inattesi e momenti che prendono forma direttamente in diretta. Il pubblico sa che ogni domenica può accadere qualcosa di imprevisto: un ritorno, un annuncio, un racconto che si apre spontaneamente davanti alle telecamere. È proprio questa imprevedibilità a rendere Domenica In un appuntamento irrinunciabile, capace di unire generazioni diverse davanti allo schermo.

La puntata del 31 maggio si preannuncia quindi come un mosaico in evoluzione, dove musica, attualità e storie personali si intrecciano con la naturalezza che contraddistingue il programma. L’attesa per conoscere i nomi definitivi degli ospiti alimenta la curiosità del pubblico, che continua a seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

Anticipazioni Rai 31 maggio 2026: un pomeriggio tra emozioni, racconti e nuovi volti

Il pomeriggio del 31 maggio su Rai 1 si presenta come un percorso che attraversa mondi diversi, unendo spettacolo, ricordi e nuove sfide professionali. Da un lato, Da Noi a Ruota Libera offre un viaggio tra volti storici e nuove partenze, con un equilibrio che alterna leggerezza e profondità. Dall’altro, Domenica In mantiene viva la tradizione del racconto televisivo fatto di incontri, musica e momenti che nascono spontaneamente.

La combinazione dei due programmi crea un flusso narrativo che accompagna gli spettatori per tutto il pomeriggio, offrendo un’esperienza televisiva ricca e coinvolgente. Le storie di Pamela Prati, Maria Giovanna Elmi, Lorella Boccia, Fabio Gallo e Manuel Lombardi si intrecciano con l’attesa per gli ospiti di Mara Venier, costruendo un quadro che riflette perfettamente lo spirito della domenica italiana.