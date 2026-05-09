Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, ospiti 10 maggio 2026: ecco anticipazioni e protagonisti del pomeriggio di Rai 1

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Il pomeriggio del 10 maggio 2026 si prepara a regalare al pubblico di Rai 1 una domenica ricca di emozioni, racconti intensi e volti amatissimi. Tra Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, il weekend televisivo si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della stagione, grazie alla capacità di unire intrattenimento, musica, storie personali e momenti che restano impressi. Mara Venier e Francesca Fialdini accoglieranno in studio ospiti molto diversi tra loro, ma accomunati da percorsi artistici e umani che promettono di catturare l’attenzione del pubblico.

Chi saranno gli ospiti di Domenica In? Quali sorprese porterà Francesca Fialdini nel suo salotto? E quali momenti emozionanti vivremo durante la puntata? Scopriamolo insieme.

Da Noi a Ruota Libera: Carmen Russo, Michele Bravi ed Erasmo Genzini tra emozioni e racconti

Il pomeriggio di Rai 1 si accende alle 17.20 con una nuova puntata di Da Noi a Ruota Libera, il programma di Francesca Fialdini che ogni settimana intreccia storie personali, musica e momenti di grande intensità. Anche questa volta gli ospiti porteranno in studio un mix di energia, sensibilità e talento.

A catturare l’attenzione sarà Carmen Russo, icona della televisione italiana, ballerina e showgirl che ha attraversato decenni di spettacolo con la sua versatilità. Con il suo entusiasmo contagioso, ripercorrerà alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, tra palcoscenici teatrali, programmi tv e la lunga storia d’amore con Enzo Paolo Turchi.

Accanto a lei, Michele Bravi, reduce dal successo televisivo e musicale degli ultimi mesi, porterà la sua voce e la sua profondità emotiva. Il cantautore, amatissimo dal pubblico, racconterà i nuovi progetti e il percorso artistico che lo ha riportato al centro della scena.

Spazio anche a Erasmo Genzini, protagonista del film Rai Lapponia I love iù, in onda il 17 maggio. L’attore interpreterà Carmine, un giovane napoletano che, grazie a un’eredità inattesa, si ritrova catapultato in un viaggio in Lapponia che cambierà la sua vita. Un ruolo che unisce ironia, emozione e crescita personale.

La puntata offrirà anche un momento particolarmente toccante: le immagini del concerto di Fabrizio Moro a Roma, dove il cantautore ha mantenuto la promessa fatta alla trasmissione invitando sul palco Giorgina, la giovane non udente che aveva commosso il pubblico con la sua storia. La ragazza ha interpretato la musica di Moro nella lingua dei segni, trasformando quel momento in un abbraccio simbolico tra arte e inclusione.

Domenica In: ospiti, emozioni e storie nel salotto di Mara Venier

Subito dopo, alle 14.00, torna l’appuntamento con Domenica In, il programma che da anni accompagna il pubblico con interviste, musica e racconti che spaziano tra attualità e spettacolo. Anche la puntata del 10 maggio si preannuncia ricca di ospiti e momenti da non perdere.

Mara Venier, con la sua capacità unica di mettere a proprio agio chiunque si sieda nel suo salotto, accoglierà volti noti della televisione, della musica e del cinema. Le interviste, come sempre, saranno il cuore della puntata: conversazioni sincere, spesso emozionanti, che permettono agli ospiti di raccontarsi senza filtri.

Il pomeriggio scorrerà tra ricordi, aneddoti e anticipazioni sui nuovi progetti dei protagonisti, mantenendo quel ritmo caldo e familiare che ha reso Domenica In un punto fermo del weekend televisivo italiano. Le puntate, come sempre, saranno disponibili anche su RaiPlay, dove il pubblico potrà rivedere interviste e momenti salienti.

Un pomeriggio tra emozioni, musica e storie: il successo della domenica di Rai 1

La combinazione tra Domenica In e Da Noi a Ruota Libera continua a rivelarsi vincente. Da un lato l’energia e la sensibilità di Francesca Fialdini, dall’altro la spontaneità e l’esperienza di Mara Venier. Due stili diversi, ma perfettamente complementari, che accompagnano il pubblico in un viaggio tra emozioni, musica e racconti personali.

Il 10 maggio 2026 sarà un pomeriggio ricco di volti amati, storie che fanno riflettere e momenti che scaldano il cuore. Un appuntamento che conferma ancora una volta la forza del racconto televisivo quando riesce a unire intrattenimento e autenticità.