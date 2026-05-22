Domenica In e Da noi a ruota libera del 24 maggio 2026: ospiti, anticipazioni e cosa vedremo su Rai 1

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La domenica di Rai 1 del 24 maggio 2026 si prepara a regalare un pomeriggio ricco di volti, racconti e atmosfere familiari grazie ai due appuntamenti più amati del daytime: Domenica In e Da noi a ruota libera. Mara Venier e Francesca Fialdini tornano a guidare il pubblico tra interviste, emozioni e storie che attraversano spettacolo, musica, cinema e vita quotidiana, in una cornice che ormai da anni accompagna milioni di telespettatori.

Ma quali saranno gli ospiti di Da noi a ruota libera? Quali temi affronterà Francesca Fialdini? E cosa sappiamo invece della nuova puntata di Domenica In, i cui ospiti sono ancora in aggiornamento?

Domenica In del 24 maggio 2026: ospiti in aggiornamento e attesa per il nuovo pomeriggio con Mara Venier

Anche questa settimana Domenica In si conferma uno degli appuntamenti più attesi del weekend televisivo. La puntata del 24 maggio vedrà Mara Venier accogliere in studio nuovi protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica e dell’attualità, anche se la lista completa degli ospiti è ancora in aggiornamento. Come sempre, la conduttrice costruirà un pomeriggio fatto di conversazioni sincere, momenti di leggerezza e spazi dedicati alle storie personali che più hanno colpito il pubblico nelle ultime settimane.

Il format, ormai consolidato, alterna interviste a ospiti celebri a momenti musicali e racconti di vita che riescono a coinvolgere un pubblico trasversale. La forza del programma resta la capacità di Mara Venier di creare un clima intimo e spontaneo, in cui ogni ospite trova lo spazio per raccontarsi senza filtri. In attesa della conferma ufficiale dei nomi, cresce la curiosità su chi salirà sul palco della storica trasmissione di Rai 1, che continua a essere un punto di riferimento del palinsesto domenicale.

Da noi a ruota libera del 24 maggio 2026: Dalila Di Lazzaro, Andrea Delogu, Fiorella Mannoia e Cesare Faldini

Subito dopo Domenica In, alle 17.20, Francesca Fialdini accoglie una nuova puntata di Da noi a ruota libera, che anche questa settimana propone un mix di spettacolo, emozione e storie di rinascita. Il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, mantiene il suo stile narrativo fatto di interviste profonde e racconti che ruotano attorno al tema del cambiamento.

Il pomeriggio si apre con Dalila Di Lazzaro, attrice e scrittrice che ripercorre la sua carriera e la sua storia personale insieme al compagno Manuel Pia, musicista e cantautore con cui condivide un legame artistico e sentimentale nato quasi per caso durante un concerto. La loro testimonianza offre uno sguardo su un amore maturo, vissuto con naturalezza e senza timori, un racconto che si intreccia con la lunga carriera cinematografica di Dalila.

Spazio poi a Andrea Delogu, protagonista della commedia romantica Innamorarsi e altre pessime idee, in uscita nelle sale il 28 maggio. L’attrice e conduttrice porta in studio aneddoti dal set e riflessioni sul suo percorso professionale, segnato da una crescita costante e da una presenza sempre più forte nel panorama televisivo e cinematografico italiano.

Il cuore musicale della puntata è affidato a Fiorella Mannoia, che presenta il tour estivo Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve, un omaggio a De André e Fossati che partirà da Genova a fine giugno. La cantautrice parlerà anche del suo impegno con Amref, raccontando le missioni in Africa e il lavoro svolto per sostenere progetti sanitari e sociali.

A chiudere la puntata arriva Cesare Faldini, chirurgo ortopedico che dedica parte delle sue ferie a operare bambini in Paesi in via di sviluppo. La sua testimonianza offre un momento di grande intensità, mostrando come la competenza medica possa diventare un gesto di solidarietà capace di cambiare vite.

Una domenica tra emozioni, storie e grandi protagonisti: cosa aspettarsi su Rai 1

La domenica del 24 maggio su Rai 1 si annuncia come un pomeriggio ricco di contenuti, grazie alla combinazione tra il calore di Domenica In e la profondità narrativa di Da noi a ruota libera. Mara Venier accompagnerà il pubblico con il suo stile inconfondibile, mentre Francesca Fialdini offrirà un viaggio tra storie di spettacolo, musica, cinema e impegno sociale.

Il filo conduttore resta la capacità di raccontare l’umanità dietro i personaggi, mostrando fragilità, successi, rinascite e percorsi personali che parlano a un pubblico ampio e affezionato. Una domenica che unisce leggerezza e riflessione, confermando il ruolo centrale dei due programmi nel panorama televisivo italiano.