Domenica In, Da noi a ruota libera, Che tempo che fa: ospiti del 15 marzo 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La domenica televisiva del 15 marzo 2026 si prepara a offrire un pomeriggio ricco di storie, volti noti e momenti che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Tra Che tempo che fa, Domenica In, Da noi a ruota libera, la domenica propone un intreccio di emozioni, racconti personali e ospiti che rappresentano mondi diversi, ma accomunati dalla capacità di coinvolgere gli spettatori.

Il pomeriggio si annuncia quindi denso di contenuti, tra testimonianze che parlano di vita vissuta, percorsi artistici e vicende che hanno segnato la storia dello sport e dello spettacolo.

Chi arriverà in studio? Quali storie verranno approfondite? E quali momenti potrebbero diventare i più commentati della giornata? Scopriamolo insieme.

Da noi a ruota libera: le storie che illuminano il pomeriggio di Rai1

Alle 17.20, Francesca Fialdini accoglie nel suo studio una serie di ospiti che rappresentano un mosaico di esperienze e sensibilità.

Tra i protagonisti della puntata c’è Marisa Laurito, figura amatissima dal pubblico, che torna a raccontarsi dopo aver concluso un lungo percorso come direttrice artistica del teatro Trianon di Napoli. La sua presenza porta sempre un racconto ricco di aneddoti, passione per il palcoscenico e una vitalità che continua a conquistare il pubblico.

Accanto a lei, trova spazio una storia che unisce sport, memoria e impegno civile: quella di Maria Stella Maglio, 85 anni, una delle tedofore della staffetta olimpica di Milano-Cortina. Il suo racconto si intreccia con quello del marito Antonio Maglio, medico che contribuì in modo decisivo alla nascita dei Giochi Paralimpici. In studio sarà accompagnata da Oney Tapia, atleta paralimpico e volto noto della televisione, che offrirà un punto di vista prezioso sul valore dello sport come strumento di rinascita.

Domenica In: ospiti del 15 marzo 2026

La puntata di Domenica In del 15 marzo 2026 si presenta con una scaletta ancora in aggiornamento, ma già orientata verso un pomeriggio ricco di emozioni e racconti.

Come spesso accade, il programma di Mara Venier si prepara ad accogliere volti noti dello spettacolo, della musica e della televisione, alternando momenti di leggerezza a spazi più riflessivi. L’attesa per gli ospiti ufficiali cresce di ora in ora, mentre il pubblico si prepara a un pomeriggio che, come da tradizione, saprà unire intrattenimento e storie personali.

La forza di Domenica In sta proprio nella capacità di creare un clima familiare, in cui gli ospiti si sentono liberi di raccontarsi senza filtri. È questo che rende ogni puntata diversa dalla precedente e che permette al programma di mantenere un legame forte con il pubblico, anche in un panorama televisivo sempre più competitivo.

Che Tempo Che Fa: la domenica sera con Sal Da Vinci e le interviste di Fabio Fazio

La giornata televisiva si completa con Che Tempo Che Fa, che accoglie Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”. L’artista si racconterà in un’intervista che ripercorre emozioni, carriera e progetti futuri, aggiungendo un tassello importante al mosaico del pomeriggio televisivo.

Il programma condotto da Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, continua a proporre ogni settimana un alternarsi di ospiti provenienti dal mondo della cultura, della politica, dello spettacolo e dello sport. La puntata del 15 marzo 2026 non fa eccezione e promette momenti di grande interesse, tra riflessioni, ironia e racconti personali.

La serata si arricchisce anche di spazi dedicati all’attualità e alle storie che meritano attenzione, confermando il ruolo del programma come uno dei punti di riferimento del panorama televisivo italiano.