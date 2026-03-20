Domenica In, Che Tempo Che Fa e Da noi a ruota libera: ospiti e anticipazioni del 22 marzo 2026

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La domenica televisiva del 22 marzo 2026 si prepara a offrire un pomeriggio e una serata ricchi di volti noti, racconti personali e momenti che promettono di diventare tra i più commentati della settimana. Tra Domenica In, Che Tempo Che Fa e Da noi a ruota libera, il pubblico potrà seguire un intreccio di emozioni, testimonianze e ospiti che rappresentano mondi diversi, ma accomunati dalla capacità di catturare l’attenzione degli spettatori.

Il pomeriggio di Rai1 e la serata sul NOVE si annunciano quindi densi di contenuti, tra storie di vita, percorsi artistici e interviste che spaziano dallo spettacolo allo sport.

Chi arriverà in studio? Quali momenti segneranno la giornata? E quali ospiti sono ancora in aggiornamento? Scopriamolo insieme.

Domenica In: gli ospiti del 22 marzo 2026 nel salotto di Mara Venier

Alle 14.00, come da tradizione, si accendono le luci di Domenica In, il talk di Rai1 guidato da Mara Venier, che continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti del weekend.

La puntata del 22 marzo presenta una lista di ospiti in aggiornamento, ma le anticipazioni confermano che la conduttrice accoglierà figure pronte a raccontarsi sia dal punto di vista professionale sia personale. Confermata la presenza di Peppe Iodice, il comico campano, finito al centro delle polemiche per l’atteggiamento avuto da Teo Mammucari nei suoi confronti.

Negli anni, Domenica In ha costruito un’identità precisa: un salotto televisivo dove artisti, sportivi e personaggi pubblici trovano uno spazio per aprirsi con sincerità, spesso regalando momenti che diventano virali sui social.

La puntata del 22 marzo seguirà questa linea, con interviste che toccheranno temi legati alla carriera, alla famiglia e ai nuovi progetti, mantenendo quel tono caldo e diretto che da sempre caratterizza il programma.

Da noi a ruota libera: il pomeriggio di Rai1 tra racconti e ospiti in aggiornamento

Il secondo appuntamento della domenica è con Da noi a ruota libera, in onda alle 17.20 su Rai1. Francesca Fialdini accoglie ogni settimana un mosaico di storie che unisce leggerezza e profondità, alternando personaggi dello spettacolo a figure che hanno vissuto esperienze capaci di lasciare un segno.

La puntata del 22 marzo presenta una lista di ospiti ancora in aggiornamento, una scelta che rispecchia la natura del programma, spesso costruito attorno a testimonianze legate all’attualità o a eventi che hanno colpito l’opinione pubblica nei giorni precedenti.

Negli ultimi mesi, il talk ha ospitato atleti reduci da grandi imprese, attori impegnati in nuove produzioni e persone comuni diventate simbolo di resilienza. È quindi probabile che anche questa domenica il pubblico ritrovi storie capaci di emozionare e far riflettere, con un ritmo narrativo che alterna sorrisi e momenti più intensi.

Che Tempo Che Fa: Ficarra e Picone ospiti di Fabio Fazio nella puntata del 22 marzo 2026

La domenica televisiva si chiude con Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19.30 sul NOVE e in streaming su NOVE.tv.

La puntata del 22 marzo accoglie Ficarra e Picone, una delle coppie più amate della comicità italiana, pronti a sedersi di fronte a Fabio Fazio per una conversazione che unisce ironia, attualità e racconti personali.

Il programma, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, continua a proporre ogni settimana un alternarsi di ospiti provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo, della politica e dello sport.

La presenza del duo comico promette momenti di leggerezza, ma anche riflessioni legate ai loro progetti più recenti, spesso capaci di unire satira e osservazione sociale.

La puntata, come sempre, includerà anche spazi dedicati all’attualità e alle storie che meritano attenzione, confermando il ruolo del programma come uno dei punti di riferimento del panorama televisivo italiano.