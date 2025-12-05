Eventi ManfredoniaManfredonia
Domenica al Museo, ingresso gratuito nel Castello di Manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Domenica al Museo, ingresso gratuito nel Castello di Manfredonia
📌In arrivo due giornate da dedicare alla cultura.
Domenica 7 dicembre 2025 si rinnova l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura statali.
📌Il museo sarà aperto al pubblico anche lunedì 8 dicembre 2025, dalle 9.30 alle14.00 (ultimo ingresso ore 13.00) con biglietto al costo ordinario