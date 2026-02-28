Manfredonia

Domenica al Museo: il 1° marzo ingresso gratuito a Siponto

28 Febbraio 2026
Domenica 1 Marzo torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e luoghi della cultura statali.

Vieni a scoprire l’app che consente la fruizione all’interno del Parco archeologico di Siponto, con missioni e sfide, ispirata al gioco minecraft.

Vi aspettiamo dalle 10.30 alle ore 19.30, (ultimo ingresso ore 18.45).

