Domenica al Museo: il 1° marzo ingresso gratuito a Siponto
Domenica 1 Marzo torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e luoghi della cultura statali.
Vieni a scoprire l’app che consente la fruizione all’interno del Parco archeologico di Siponto, con missioni e sfide, ispirata al gioco minecraft.
Vi aspettiamo dalle 10.30 alle ore 19.30, (ultimo ingresso ore 18.45).